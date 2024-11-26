Kastamonu Üniversitesi 92 ülkeden 749 üniversitenin değerlendirildiği Times Higher Education Disiplinlerarası Bilim Sıralamasında 301-350 bandında yer aldı.

Kastamonu Üniversitesi, Times Higher Education (THE) tarafından açıklanan 2025 Disiplinlerarası Bilim Sıralamasında (ISR) 301-350 bandında yer alarak uluslararası alanda önemli bir başarı elde etti. Dünya genelinde 92 ülkeden 749 üniversitenin değerlendirildiği bu sıralamada, Türkiye’den 45 üniversite yer aldı. Kastamonu Üniversitesi, Türkiye sıralamasında ise 13. sırada yer aldı. THE’nin Kasım 2024’te duyurduğu sıralama, üniversiteleri girdiler (yüzde 19), süreçler (yüzde 16) ve çıktılar (yüzde 65) olmak üzere üç temel ölçüt üzerinden değerlendiriyor. Kastamonu Üniversitesi, bu sıralamada girdi kategorisinde 18., süreç kategorisinde 6. ve çıktı kategorisinde 17. sırada yer aldı.

Disiplinlerarası bilim, farklı disiplinlerin bilgi ve yöntemlerini bir araya getirerek küresel meselelere çözüm üretilmesini hedefliyor. Kastamonu Üniversitesi, bu alandaki projeleri ve akademik çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, elde edilen başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Üniversitemiz, bilimsel araştırmalarda disiplinlerarası iş birliği anlayışıyla çalışmalarını sürdürmektedir. THE tarafından açıklanan bu başarıda emeği geçen tüm akademisyenlerimizi ve araştırmacılarımızı yürekten tebrik ediyorum. Ayrıca, akademik araştırmalara verdiği destekler için YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar’a teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.