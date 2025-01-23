Kastamonu Üniversitesi, Times Higher Education 2025 Dünya Üniversiteleri Alan Bazlı Sıralamasında iki farklı kategoride dünyanın en iyi bin üniversitesi arasında yer aldı.

Times Higher Education (THE) tarafından hazırlanan Alan Bazlı Sıralama (GRAS), üniversitelerin farklı disiplinlerdeki akademik başarılarını inceleyerek spesifik alanlarda sıralanmasını sağlıyor. Bu sıralama, dünya çapındaki üniversitelerin belirli bilim dallarındaki performanslarını değerlendirerek, akademik başarılarına ışık tutuyor.

Türkiye’de ilk 20’de

Kastamonu Üniversitesi, Times Higher Education (THE) Dünya Üniversiteleri Alan Bazlı Alt Alan Sıralaması’nda Türkiye’de listeye girebilen üniversiteler arasında eğitim ve yaşam bilimleri alanlarının tümünde ilk 20 içinde yer aldı. Eğitim alanında Türkiye genel sıralamasında 12., araştırma kalitesinde 19. ve uluslararası görünümde 24. sırada bulunan Kastamonu Üniversitesi, yaşam bilimleri alanında ise genel sıralamada 8., araştırma kalitesinde 11. ve uluslararası görünümde 4. sırada konumlandı.

Yaşam bilimleri alanı; Tarım-Ormancılık, Biyoloji Bilimleri, Spor Bilimleri ve Veteriner Bilimleri olmak üzere dört alt başlıkta değerlendirildi. Kastamonu Üniversitesi, Tarım-Ormancılık alanında Türkiye sıralamasında araştırma kalitesinde 5., uluslararası görünümde 2. sırada yer aldı. Biyoloji bilimleri alanında araştırma kalitesinde 11., uluslararası görünümde 4. sırada listelendi. Spor Bilimleri alanında araştırma kalitesinde 8., uluslararası görünümde 3. sırada bulunurken, Veteriner Bilimleri alanında araştırma kalitesinde 4., uluslararası görünümde ise 2. sırada yer aldı.

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Kastamonu Üniversitesi’nin uluslararası hedef odaklı stratejik planlarının ve eğitim, araştırma-geliştirme faaliyetlerinin başarılı sonuçlar verdiğini vurguladı. Bu başarıların en büyük paydaşlarının öğretim üyeleri ve öğrenciler olduğunu ifade eden Rektör Topal, "Kendilerine teşekkür ediyor, başarılarımızı daha da ileriye taşıma hedefiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

Kastamonu Üniversitesi’nin uluslararası öğrenci değişim programları, akademik iş birliği projeleri ve proje yazma eğitimleri gibi çalışmalara verilen önemin altını çizen Rektör Topal, Kastamonu Üniversitesi’nin başarı çizgisini sürdürmeye kararlı olduğunu belirtti.

Ayrıca, uluslararasılaşma noktasında elde edilen başarıların temelini oluşturan kalite standartları ve destekleri için Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’a ve YÖK üyelerine teşekkürlerini iletti.