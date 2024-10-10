Kastamonu Üniversitesi, dünyanın en prestijli yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarından biri olan Times Higher Education (THE), 2025 yılına ait Dünya Üniversite Sıralaması’nda Türkiye’deki 91 üniversite arasında 34. sırada yer aldı.

2024 yılında Times Higher Education (THE) Dünya Üniversite Sıralamasına ilk kez giren Kastamonu Üniversitesi, Türkiye’de 36. sırada yer almıştı. Kastamonu Üniversites, toplam 100’den fazla ülkeden 2 bin 92 üniversitenin yer aldığı 2025 yılına ait THE verilerine göre 1501+ bandında yer alarak, dünyanın en seçkin üniversiteleri arasına girdi. Türkiye genelinde ise 2024 yılı verilerine göre iki basamak yükselen Kastamonu Üniversitesi, sıralamaya giren 91 üniversite arasından 34. sırada yer alma başarısı gösterdi. Kastamonu Üniversitesi, bu önemli başarıyla Times Higher Education 2025 sıralamasında da Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden biri olmayı başardı.

Kastamonu Üniversitesi, THE 2025’te 5 alt alanda yükseliş gösterdi

Kastamonu Üniversitesi, eğitim kalitesi, araştırma ortamı, araştırma kalitesi ve uluslararası görünüm gibi temel alanlarda gösterdiği artışla dikkat çekti. 2024 yılında Kastamonu Üniversitesi, eğitim (teaching) kategorisinde 11.6 puan almışken, 2025 yılında bu alanda aldığı puan 15.0’a yükseldi. Endüstri ve Uluslararası Görünümde de Yükseliş Endüstri iş birlikleri (industry) kategorisinde ise 2024 yılında 15.9 puan alan Kastamonu Üniversitesi, 2025 yılında bu puanı 16.5’e yükseltti.

Kastamonu Üniversitesi, araştırma kalitesinde 25 bölgesel kalkınma odaklı ihtisas üniversitesi arasında 3. sırada yer aldı. Araştırma kalitesi (research quality) kategorisinde Kastamonu Üniversitesi, 2024’te aldığı 35.8 puanı 2025 yılında 43.5’e çıkararak, Türkiye’de sıralamaya giren 91 üniversite arasından 26. sıraya yerleşti. Araştırma çevresi (research environment) alanında ise Kastamonu Üniversitesi bölgesel kalkınma odaklı ihtisas üniversiteleri arasında da 3. sıraya yerleşti. Araştırma çevresi kategorisinde 2024 yılında 11.6 olan puan, 2025’te 11.9’a yükseldi. Bu yükseliş ile birlikte Kastamonu Üniversitesi araştırma çevresi kategorisinde Türkiye’de 43. sırada yer aldı. Kastamonu Üniversitesi’nin uluslararası görünümü (international outlook) de 2024’te 35.5 puandan 2025 yılında 37.2 puana çıkarak dikkat çekici bir artış sergiledi. Kastamonu Üniversitesi, Türkiye’de sıralamaya giren üniversiteler arasında ise bu alanda 29. sırada bulunuyor. Kastamonu Üniversitesi, bölgesel kalkınma odaklı ihtisas üniversiteleri arasında ise uluslararası görünüm alanında 2. sırada yer aldı.

"Başarımızın temelinde özverili çalışmalar yatıyor"

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Kastamonu Üniversitesi’nin akademik ve idari personeli ile öğrencilerinin özverili çalışmaları sayesinde THE Dünya Üniversite sıralamasında yer aldığını belirtti. Kastamonu Üniversitesi’nin kalite standartlarını ve başarı grafiğini daha da yukarılara taşımayı hedeflediklerini vurgulayan Rektör Topal, kalite standartları ve uluslararasılaşma konularında teşvik ve desteklerinden dolayı Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve YÖK üyelerine teşekkürlerini iletti. Başarılarının temelinde özverili çalışmaların yattığını ifade eden Rektör Topol, ayrıca bu süreçte emeği geçen tüm Kastamonu Üniversitesi çalışanlarına ve öğrencilerine de teşekkür etti.