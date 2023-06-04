Kastamonu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu öğrencileri, IFTE 2023 fuarına katıldı.

Kastamonu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu öğrencileri, sektörde hizmet veren kurum ve kuruluşların uluslararası düzeyde bilinilirliğini arttırarak işbirliği zemini hazırlayan, havacılık eğitimleri ile ilgili tüm detaylı bilgileri son kullanıcıya sunan, sektörle ilgili gelişmelerden ve fırsatlardan havacılık paydaşlarını haberdar etmek için düzenlenen IFTE 2023 fuarına katıldı. Fuar, 2-4 Haziran 2023 tarihleri arasında Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminalinde düzenlendi. IFTE, bugüne kadar uçuş eğitim ve tip eğitim organizasyonları, yedek parça tedarikçileri, bakım-onarım şirketleri, piston motorlu uçak üreticileri, simülatör üretim şirketleri, havacılık akademisi kurumları, uçuş ekipman sağlayıcıları, havacılık basın yayın kuruluşları, broker şirketleri ve havacılık sektöründeki birçok şirketi bir araya getirerek, toplamda 63’ü Türkiye’den, 40’ı farklı kıtalardan olmak üzere 103 katılımcı ve 10 bin 473 yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırladı.

Kastamonu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Engin Kanbur, “Havacılık öğrencilerimizin IFTE gibi önemli bir organizasyon içinde bulunması, sektörün geleceğe dönük yeniliklerini yakından takip etmesi ve alanında uzman kişilerle görüş alış verişinde bulunması kariyerleri için büyük önem taşımaktadır. Kastamonu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu olarak bu tür etkinliklere katılarak sektördeki gelişmeleri yakından takip etmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.