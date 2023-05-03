Kastamonu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Havacılık Kulübü, Türkiye’nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan Teknofest’te yer aldı.

Kastamonu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Havacılık Kulübü öğrencileri ve akademisyenleri Türkiye’de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan birçok kuruluşun paydaşlığıyla düzenlenen Türkiye’nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan Teknofet’e katıldı. İlki 2018’de gerçekleştirilen Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, teknoloji yarışmaları, hava gösterileri, konserler, çeşitli konularda gerçekleştirilen söyleşi ve etkinlikler gibi birçok faaliyete ev sahipliği yaparak toplumda teknolojiye olan ilgiyi artırmayı ve Türkiye’nin teknoloji üreten ve geliştiren bir topluma dönüşmesi konusunda farkındalık oluşturmayı hedefliyor. Yüz binlerce gencin hayallerini gerçekleştirmesi için Teknofest çerçevesinde çeşitli disiplin ve kategorilerde teknoloji yarışmaları düzenlendi.

Havacılık ve uzay alanındaki gelişmeleri birebir gözlemlediklerini belirten Kastamonu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Engin Kanbur, “Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında üst düzey katılımlı olarak gerçekleştirilen Teknofest’e öğrencilerimle birlikte katılmak ve onlarla birlikte havacılık ve uzay alanındaki son gelişmeleri görmek bizim için son derece önemliydi. Ayrıca ülkemizin dışa bağımlılığını azaltan ve gelecekte bu bağımlılığı tamamen bitirecek olan Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğuna emin adımlarla devam etmesi hepimiz için gurur kaynağıdır. Kastamonu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu olarak tüm gücümüzle Milli Teknoloji Hamlesine katkı sağlayacak bireyler yetiştirmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle organizasyonu yürüten Havacılık Kulübü başkan ve yönetimine teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.