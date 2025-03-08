Kastamonu Üniversitesi Senato Toplantısında akademik performans ile 2025 yılı hedefleri görüşüldü.

Kastamonu Üniversitesi Senato Toplantısı, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal başkanlığında Kastamonu Üniversitesi Senato Salonu’nda yapıldı. Toplantıya, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Atalan, Prof. Dr. Ömer Küçük ve Prof. Dr. Selahattin Kaymakcı’nın yanı sıra Genel Sekreter Vekili Doç. Dr. İbrahim Demirbaş ve senato üyeleri katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Ramazan ayının hayırlı olmasını dileyerek, Kastamonu Üniversitesi’nin 2025 yılı hedeflerine ve önceliklerine dair değerlendirmelerde bulundu.

Rektör Topal, akademik ve idari süreçlerin iyileştirilmesi konusunda yürütülen çalışmaların önem taşıdığını vurguladı.

Yeni atanan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selahattin Kaymakcı’yı tebrik eden Rektör Topal, Prof. Dr. Kaymakcı’nın Kastamonu Üniversitesine katkılar sağlayacağına inandığını ve yeni görevinde kendisine başarılar diledi.

Toplantıda, Kastamonu Üniversitesi’nin çeşitli akademik birimleri tarafından 2024 yılı akademik performans verileri sunuldu ve gelecek dönem stratejileri üzerinde görüşmeler yapıldı. Katılımcılar, Kastamonu Üniversitesi’nin gelecekteki hedefleri doğrultusunda yapılması gerekenler konusunda fikir alışverişinde bulundu.

Senato toplantısı, gündem maddelerinin görüşülmesi ve alınan kararların ardından sona erdi.