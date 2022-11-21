Kastamonu Üniversitesi, TÜBİTAK 2209-A çerçevesinde kabul edilen 170 projeyle Türkiye 4’üncüsü oldu.

Kastamonu Üniversitesi, TÜBİTAK 2209-A çerçevesinde kabul edilen 170 projeyle Türkiye 4’üncüsü oldu.

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen “2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı” 2022/1 dönemi çerçevesinde yapılan başvuruların destek sonuçları açıklandı. Kastamonu Üniversitesi, Ar-Ge, proje kültürü ve farkındalığını geliştirmeye yönelik çalışmaları neticesinde üretmiş olduğu yenilikçi ve çığır açan 170 projesiyle üniversiteler sıralamasında 4’üncü oldu. 2021/2 döneminde 196 projeden 99’u kabul edilen Kastamonu Üniversitesi, yükseköğretim kurumları sıralamasına 6’ncı olmuştu. Son çağrı sonrası desteklenmeye değer görülen 170 projesiyle yeni bir rekora da imza atmış oldu. “Ormancılık ve tabiat turizmi sahasında ihtisaslaşan tek üniversite” olmasının yanı sıra, ulusal ve uluslararası projelerdeki başarılarıyla adından sıklıkla söz ettiren Kastamonu Üniversitesi, sürdürülebilir, ekolojik, bölgesel ve ulusal kalkınma hedefli projeleriyle de büyük bir ivme yakaladı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, “Ormancılık ve Tabiat Turizmi’ sahasında ihtisaslaşan bir üniversite olarak hedefimiz aynı zamanda kısa ve uzun vadede kuramsal bilginin yanında hayata geçirilebilir, sürdürülebilir projelerle AR-GE kültürünü öğrencilerimize aşılamaktır. Bu sayede hem bölgesel hem de ulusal kalkınmaya fayda sağlayacak emin adımlar atılmış olacaktır. Bu yıl, 170 projemizin desteğe değer bulunması ve her geçen yıl kabul edilen proje sayısındaki artış bu konuda akademisyenlerimizin başarısını da ortaya koyuyor. Uygulamalı ve kuramsal eğitimlerle öğrencilerimize yeni ufuklar açan danışman hocalarımızı ve geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Ayrıca Üniversitemize olan destek ve ilgileriyle TÜBİTAK Başkanımız Prof. Dr. Sayın Hasan Mandal ile sürece katkıları dolayısıyla TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programı Başkanımız (BİDEB) Prof. Dr. Sayın Ömer Faruk Ursavaş’ a ve her konuda Üniversitemizi cesaretlendiren YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın Erol Özvar ve YÖK üyelerimize de şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Öte yandan, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ile Ukrayna Eğitim ve Bilim Bakanlığı (MESU) arasında mevcut iş birliği çerçevesinde, desteklenecek olan ortak seyahat projeleri için açılan ortak proje çağrısı sonuçlandı. Çağrı çerçevesinde Kastamonu Üniversitesi’ne ait bir projenin de bulunduğu 10 proje desteklenmeye hak kazandı. Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sabri Ünal ve Ukrayna Odesa State Agrarian University öğretim üyesi Prof. Oleksii Danchuk’un “Canlılıklarını ve Üreme Kabiliyetlerini Arttırmak İçin Yenilikçi Araçlar Kullanarak Bal Arılarının Eko-İzlenmesi” projesi desteklenecek.