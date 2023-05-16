Kastamonu Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi öğrencileri, Teknofest’te kurdukları teknoloji takımları ile farklı kategorilerde binlerce takım arasından finale kalarak büyük başarı elde etti.

Kastamonu Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi öğrencileri tarafından kurulan teknoloji takımları Teknofest çerçevesinde düzenlenen yarışmalarda farklı kategorilerde yarıştı. Öğrencilerden Furkan Baldemir, Duygu Batmaz ve Takım Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Erman Zurnacı’dan oluşan WeAr Takımı, müze ziyaretlerini öğrenme amacıyla dijital oyun ve sanallaştırma ile teşvik ederek kültürel gelişimi destekleyen "Arttırılmış ve Sanal Gerçeklik Destekli Dijital Asistan" uygulaması ile Turizm Teknolojileri Kategorisinde yarıştı ve 2 bin 389 takım arasından seçilen 76 finalist takımdan birisi oldu.

İlyas Sancar İzzetgil, Enes Yüksel, Muhammed Alaçam, Doğan Özcan, Mensur Basan, Berat Aktaş ve Takım Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Erman Zurnacı’dan oluşan AREN Takımı, küresel ısınmanın etkilerini gösterdiği günümüzde çiftçiler için kendi enerjisini üreten, yağmur suyunu depolayan, mobil, web ve akıllı saat uygulamaları ile kontrol edilebilen ve yapay zeka destekli gömülü sistemler ile gerçek zamanlı bitki analizi yapabilen "UREN-Yapay Zeka Destekli Otonom Sera" projesi ile ’tarım teknolojileri’ kategorisinde yarıştı ve 5283 takım arasından seçilen 76 finalist takımdan birisi oldu.

Enes Yüksel, İlyas Sancar İzzetgil, Ömer Metin, Gizem Ateş, Enes Furkan Kılıç, Mensur Basan, Berat Aktaş ve Nazife Eltutan’dan oluşan STELLA Takımı, bitki, hayvan, mantar ve bakteri hücreleri arasında keyifli ve öğretici bir yolculuk yapmayı sağlayan "NÜKLEODA-Hücre Sanal Gerçeklik Uygulaması” projesi ile Eğitim Teknolojileri Kategorisinde yarıştı ve 123 bin 1 takım arasından seçilen 99 finalist takımdan birisi oldu.

Enes Yüksel, İlyas Sancar İzzetgil, Sevde Şakar, Abdurrahman Kaya, Enes Furkan Kılıç, Gizem Ateş, Mensur Basan ve Berat Aktaş’tan oluşan MOBİ Takımı ise e-ticaret tabanlı drone kiralama hizmeti sunan, video hizmeti ile anıları kaydeden ve yapay zeka ile belirlenen dönemler için müze ziyaretçi sayısı tahmini yapan "TROSO-Drone Kiralama Uygulaması" projesi ile Turizm Teknolojileri Kategorisinde yarıştı ve 2 bin 389 takım arasından seçilen 76 finalist takımdan birisi oldu.

Ayrıca G-Mex Takımı “Ortaöğretim Öğrencilerine Yönelik Modern Fizik ve Atom Fiziği Konu İçeriklerinin İnteraktif Sanal Gerçeklik Ortamında Deneyimlenebilmesi Üzerine Bir Uygulama Geliştirilmesi” başlıklı proje ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu TÜBİTAK tarafından düzenlenen 2242 - Üniversite Araştırma Proje Yarışmaları Eğitim Kategorisi’nde 1’inci oldu. Bu yıl 9 alanda 511 proje başvurusu gerçekleştirilen yarışmada toplam 111 proje final yarışmasına katıldı. Öğrencilerimizin Eğitim Kategorisinde finalist olmaya hak kazanan 14 proje arasından birinci seçilerek büyük bir başarıya imza attı. Öğrenciler ödüllerini Teknofest alanında düzenlenen ödül töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan aldı.