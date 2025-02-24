Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri, 34. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genç İletişimciler Yarışması’nda birincilik ödülü kazandı.

Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi’ne bağlı Kampüs Radyo ekibi, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve Aydın Doğan Vakfı tarafından düzenlenen 34. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Aydın Doğan Genç İletişimciler Yarışması’nda büyük bir başarıya imza atarak birincilik ödülüne layık görüldü.

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü araştırma görevlilerinin danışmanlığında, öğrenciler İlayda Güdek, Kerem İnceler ve Seymen Doğan tarafından hazırlanan "Dijital Atlas" programı, jüri tarafından en iyi radyo programı seçildi. Üç bölüm halinde dijital platformlarda yayınlanan program, özgün içeriği ve etkileyici anlatımıyla büyük beğeni topladı.

Finale kalan ekip, Hilton İstanbul Bosphorus Oteli’nde düzenlenen törende ödüllerini alarak Kastamonu Üniversitesini gururla temsil etti. Törene, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem Çetin’in yanı sıra Araştırma Görevlisi Abdullah Güray Başakcıoğlu ve ödül alan öğrenciler katıldı.

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, törende yaptığı açıklamada, "Öğrencilerimizin ve akademisyenlerimizin özverili çalışmaları sayesinde Üniversitemiz her geçen gün ulusal ve uluslararası alanda daha fazla başarı elde etmektedir. İletişim Fakültemizin bu önemli ödülü kazanması, Üniversitemizin eğitim kalitesinin ve öğrenci potansiyelinin bir göstergesidir. Genç iletişimcilerimizi yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Öğrenciler ise aldıkları ödülden duydukları gururu dile getirerek, Kastamonu Üniversitesi’ni en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceklerini belirtti.