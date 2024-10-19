Kastamonu Üniversitesi TÜSEB tarafından desteklenen proje ile bal arısından (apis mellifera) elde edilen melittinin kalp üzerindeki koruyucu etkisi inceleyecek.

Kastamonu Üniversitesi’nde Dr. Öğr. Üyesi Sedat Gökmen’in yürütücülüğünü yaptığı, ‘Melittinin Doksorubisin Kaynaklı Kardiyotoksisite Karşı Koruyucu Etkisinin In Vivo ve In Vitro Araştırılması’ başlıklı proje, ‘TÜSEB A Grubu Acil AR-GE Proje Destek Programı’ çerçevesinde desteklenmeye hak kazandı. Proje, bal arısından (Apis mellifera) elde edilen melittinin, kanser tedavisinde yaygın olarak kullanılan doksorubisin ilacının neden olduğu kardiyotoksisiteye karşı koruyucu etkilerini incelemeyi amaçlıyor. Hem hücre kültürü hem de hayvan deneyleri ile yürütülecek olan bu çalışma, kardiyotoksisiteye karşı kullanılan ilaçların yan etkilerini azaltacak yeni ve alternatif stratejilerin geliştirilmesine katkıda bulunmayı hedefliyor. 12 ay sürecek olan proje, Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı’ndan Dr. Öğr. Üyesi Sedat Gökmen’in yürütücülüğünde, Doç. Dr. İrfan Çınar, Doç. Dr. Musa Tatar, Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Etyemez, Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Sevim ve Dr. Öğr. Üyesi Serdar Akyel gibi farklı disiplinlerden araştırmacıların iş birliğiyle gerçekleştirilecek.

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, bu tür projelerin üniversitenin bilimsel araştırma kapasitesini artırmanın yanı sıra, ülkenin sağlık alanındaki sorunlara çözüm üretme noktasında önemli fırsatlar sunduğunu belirtti. Kardiyotoksisiteye karşı doğal çözümler arayan projede yer alan akademisyenlerin çalışmalarını takdir ettiğini ifade ederek, başarılarının devamını diledi. Kaliteli ve nitelikli çalışmalara destekleri için Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’a ve YÖK üyelerine teşekkürlerini sundu.