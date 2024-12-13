Kastamonu Üniversitesi’nde yürütülecek proje ile kanser tedavisinde kullanılabilecek yeni birleşiklerin geliştirilmesine odaklanarak bilimsel araştırmalara yenilikçi bir katkı sağlanacak.

Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Zekeriya Yerlikaya’nın yürütücülüğünde “Bazı Yeni Tiyosemikarbazon Türevlerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Antikanser Özelliklerinin İncelenmesi” başlıklı proje, TÜBİTAK/ARDEB 1002-A Hızlı Destek Modülü kapsamında desteklenmeye değer görüldü. Proje, kanser tedavisinde kullanılabilecek yeni birleşiklerin geliştirilmesine odaklanarak bilimsel araştırmalara yenilikçi bir katkı sağlamayı amaçlıyor. Çalışmada, tiyosemikarbazon türevlerinin sentezi ve karakterizasyonu gerçekleştirilerek bu birleşiklerin antikanser özellikleri detaylı bir şekilde incelenecek. Bu sayede, özellikle kanserle mücadelede etkili olabilecek yeni yaklaşımlar ve yöntemlerin literatüre kazandırılması hedefleniyor.

Kastamonu Üniversitesi’nin yanı sıra İstanbul Medipol Üniversitesi ve Samsun 19 Mayıs Üniversitesi’nin katkılarıyla yürütülecek projede Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden Doç. Dr. Halit Muğlu, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi’nden Doç. Dr. Hasan Yakan ve İstanbul Medipol Üniversitesi’nden Dr. Öğretim Üyesi Şerife Yerlikaya yardımcı araştırmacı olarak yer alıyor.

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, bilimsel araştırmalarda Kastamonu Üniversitesi’nin artan başarılarına dikkat çekerek, başta proje yürütücüsü Prof. Dr. Zekeriya Yerlikaya olmak üzere tüm araştırmacıları tebrik etti.