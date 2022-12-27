Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada, Dr. Öğr. Üyesi Binnur Çelebi ve Arş. Gör. Hakan Yılmaz antrenörlüğünde çıktığı tüm maçlardan galibiyetle ayrılarak şampiyonluğa namağlup sıfatıyla ulaşan Kastamonu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, kazandığı şampiyonluk sonrası TÜSF Kadın Basketbol Süper Ligi yükselme müsabakalarında yer almaya hak kazandı.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) ÜNİLİG Basketbol Bölgesel Lig’inde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’ni 73-36, Eskişehir Anadolu Üniversitesi’ni 57-23, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’ni 83-29, Kocaeli Üniversitesi’ni 84-46, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’ni ise 87-32’lik skorla yenen Kastamonu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı şampiyon oldu.

Gürültü kirliliğine sebep olan araçlara geçit verilmiyor

Gürültü kirliliğine sebep olan araçlara geçit verilmiyor

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından düzenlenen ÜNİLİG Basketbol Bölgesel Lig’inde şampiyon, Kastamonu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı oldu.

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