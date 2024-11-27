Kastamonu Üniversitesi ile TOBB Kastamonu Kadın ve Genç Girişimciler Kurulları arasında kadınların ve gençlerin ekonomiye katılımını desteklemek ve Kastamonu Üniversitesi bünyesinde girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Kastamonu Üniversitesi ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kastamonu Kadın ve Genç Girişimciler Kurulları arasında, girişimcilik ekosistemini geliştirmek ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla iş birliği protokolü imzalandı. Protokol, Rektör Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, TOBB Kastamonu Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Taner Tonbul ve TOBB Kastamonu Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Halime Nilgül Şener’in katılımıyla Rektörlük makamında düzenlenen törende imzalandı.

Protokolün amacı, kadınların ve gençlerin ekonomiye katılımını destekleyerek, Kastamonu Üniversitesi bünyesinde girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine yönelik toplumsal farkındalığı artırmak olarak belirlendi. Bu çerçevede, gerçekleştirilecek çalışmaların bölgesel ve ulusal kalkınmaya önemli katkılar sunması hedefleniyor.

Üniversite ve kurullar arasında ortak projeler, eğitimler ve atölyeler düzenlenerek, kadın ve genç girişimcilere mentörlük sağlanması, öğrenciler için staj imkânlarının artırılması ve girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması planlanıyor. Ayrıca, ulusal ve uluslararası fonlara yönelik başvuruların yapılması ve bölgenin sosyo-ekonomik gelişimine katkıda bulunulması da iş birliğinin önemli unsurları arasında yer alıyor.

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, bu iş birliğinin girişimcilik ruhunu destekleyeceğini ve Kastamonu Üniversitesi’nin sürdürülebilir kalkınma alanındaki vizyonunu daha da güçlendireceğini ifade etti. TOBB Kastamonu Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Taner Tonbul ve Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Halime Nilgül Şener de iş birliğinin kadın ve genç girişimciler için önemli fırsatlar sunacağını vurguladı.

İmza töreninin ardından, kurul üyeleri ve üniversite yetkilileri günün anısına fotoğraf çekimi gerçekleştirdi.