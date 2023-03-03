Kastamonu Üniversitesi ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Kastamonu İl Koordinatörlüğü arasında proje hazırlama eğitimi iş birliği protokolü imzalandı.

Kastamonu Üniversitesi ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Kastamonu İl Koordinatörlüğü arasında proje hazırlama eğitimi iş birliği protokolü imzalandı.

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, TKDK Kastamonu İl Koordinatörü Ahmet Kuyulu’yu misafir etti. Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Ahmet Kuyulu’ya TKDK Kastamonu İl Koordinatörlüğü İletişim Uzmanı Derya Yavuz Salcı eşlik etti. Ziyarette, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Küçük de hazır bulundu.

Görüşmede, Kastamonu Üniversitesi ve TKDK Kastamonu İl Koordinatörlüğü ile Kastamonu’da kırsal kalkınmada sektörler hakkında farkındalığının arttırılmasına, proje hazırlanmasına yönelik eğitim verilmesine ilişkin iş birliğine ve tarıma yönelik faaliyetler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Görüşmenin ardından kırsal kalkınmayı destekleyecek proje hazırlama eğitimlerinin içerikleri ve eğitime katılacakların niteliğini belirlemeye yönelik çalışmaları içeren bir protokol imzalandı. Protokolle kurumlardaki bilgi birikimi ve teknolojik altyapının kullanılması ile iş birliğine katkıda bulunması hedefleniyor.

Ziyarette, yapılacak iş birliği ile kırsal bazda gerçekleştirilecek projelerin bölge ekonomisine büyük katkı sağlayacağını ifade eden Rektör Topal, Ahmet Kuyulu’ya teşekkür etti. TKDK Kastamonu İl Koordinatörü Ahmet Kuyulu da misafirperverliklerinden ötürü Rektör Topal’a teşekkür etti.

Ziyaret, hatıra fotoğrafının çekilmesi ile son buldu.