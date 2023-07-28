Kastamonu Üniversitesi ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Kastamonu İl Koordinatörlüğü iş birliği ile IPARD programı proje hazırlama eğitimi düzenlendi.

Kastamonu Üniversitesi ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Kastamonu İl Koordinatörlüğü iş birliği ile IPARD programı proje hazırlama eğitimi Kastamonu Teknokent Ilgaz Salonu’nda gerçekleşti.

Eğitime Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kasım Yenigün, Kastamonu Teknokent ve TTO Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Erol Tekin, TTO Patent Ofisi sorumlusu ve İhtisaslaşma Koordinatörlüğü personeli Öğretim Görevlisi Mehmet Fırat Olgun, Kastamonu Üniversitesi’nin farklı bölümlerinden akademisyenler katıldı.

Programın açılışında konuşan TKDK İl Koordinatörü Ahmet Kuyulu, Kastamonu’ya verilen destekler, çağrı ilanları ve nasıl destek başvurusu yapılacağına dair bilgi verdi.

Kuyulu, Kastamonu’nun tarım ve hayvancılık alanında önemli bir potansiyele sahip olduğunu ve bu potansiyeli değerlendirmek gerektiğini belirterek, TKDK olarak tarım alanında destek almak isteyen girişimcilere kapılarının her zaman açık olduğunu her türlü desteği verebileceklerini dile getirdi.

Açılış konuşmasının ardından eğitim programına başlandı.

Eğitim TKDK Kastamonu İl Koordinatörlüğü uzmanları tarafından verildi. Öncelikle söz alan Uzman Özlem Delikkaya, TKDK’nun 101 tedbiri: Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar hakkında bilgi verdi. Delikkaya, TKDK olarak büyükbaş, küçükbaş süt ve besi işletmeleri kanatlı besi ve yumurta işletmelerine projeleri incelendikten sonra 5 bin Euro ile 500 bin Euro arasında destek verdiklerini ifade etti.

Delikkaya’nın ardından kürsüye çıkan Elife Aydın ise 103 tedbiri: Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar hakkında katılımcılara bilgi verdi. Aydın, et, süt, su ve meyve ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, süt, peynir çeşitleri üretimi, kesimhaneler, et işleme tesisleri, soğuk hava depoları gibi zincir hizmetleri alanında en az 30 bin Euro destek verdiklerini söyleyerek, nitelikli projelerin ise 3 milyon Euro’ya kadar desteklendiğini dile getirdi.

Eğitimin ilk oturumunda hibe türleri hakkında bilgilendirmeler yapıldı. 103 tedbirinden sonra Derya Yavuz Salcı, 302 tedbiri çerçevesinde desteklenen Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme Projeleri hakkında bilgi veren Derya Yavuz Salcı, seracılık, mantar üretimi, arıcılık, zeytinyağı üretimi kırsal turizm su ürünleri yetiştiriciliği, makine parkları, yenilenebilir enerji yatırımlarına yönelik nitelikli ürün ve hizmetlere yönelik bilgilendirme yaptı. Nitelikli ve uzmanlaşmış projelere 5 bin Euro ve 500 bin Euro arasında destek verildiğini söyleyen Salcı, katma değerli ürün ve hizmetlerin ekonomide payı arttıkça ülkenin refahının da artacağının altını çizdi.

Mevcut projeler hakkında bilgi verilmesinin ardından söz alan Gülhan Tarakçı, projelerin teknik şartname ve teklif hazırlama, uygun harcamalar, poz bilgisi piyasa ve fiyat bilgisi hakkında bilgi verdi. Hibe desteği almak isteyen girişimcilerin nasıl iş planı hazırlaması gerektiğini anlatan Yasemin Üstün, iyi ve doğru bir iş planı ile ihtiyaç duyulan desteği alabileceklerin vurguladı.

İyi örnekler üzerinden girişimcilere bilgi veren Lütfi Yılmazoğlu, başvuru paketi, online sistem ve başvuru teslimi konusunda bilgi vererek başvuru sürecinde nelere dikkat edilmesi gerektiğini dinleyiciler ile paylaştı. İlk gün etkinliğinde son sözü alan Ali Kocayörük, destek almaya hak kazanan girişimcilerin sözleşme ve uygulama sonrası kontrol süreci hakkında bilgi verdi.

Eğitimlerin ikinci gününde ilk sözü alan Burak Özbek ise, TKDK’da tarımsal yapı tasarımı, AB hayvan refahı standartları, tarımda yapılarda minimum kriterler, sürü projeksiyonu hazırlama, gübre çukuru ve teknik projeler konusunda bilgi verdi. Tarımsal kalkınmada standartların önemli olduğuna değinen Özbek, AB standartlarında hazırlanan projelerin desteklenmesi ve hibelendirilmesinin kolay olacağını vurguladı.

Özbek’ten sonra kürsüye çıkan Serhan Özdemir ve Hasan Yaman ise, kırsal turizm tesisi tasarımı, minimum kriterler, turizm işletme belgesi kriterleri, puanlama sistemleri, 103 tedbiri ve yenilenebilir enerjiye dair bilgiler verdi. Yaman ve Özdemir, tabiat turizminde ihtisaslaşan bir üniversiteye ev sahipliği yapan Kastamonu’nun turizm yatırımlarının daha fazla olması gerektiğini ifade etti.

Projelerde metraj hazırlama ve keşif özeti, malzeme bilgisi, poz, mimari çizim ve hak ediş gibi inşaat ile ilgili konularda bilgi veren Berkan Emre, inşaat harcamalarının proje bütçesinde önemli bir paya sahip olduğunu söyleyerek, desteklerde harcama kontrolünün önemine dikkat çekti.

Eğitimin son oturumunda Sefa Ünal ve Necip Yiğit, girişimcilere ödeme sürecine ilişkin bilgi verdi. Yiğit ve Ünal, hibelendirilmiş projelerde, ödeme talep belgesi hazırlama menşei, yapı kullanma izni ödeme belgeleri fatura ve elektronik belgelerin doldurulması gibi prosedürlerin nasıl yapılacağı ve nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda katılımcıları bilgilendirdi.