Kastamonu Üniversitesi ile Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı arasında Türkiye Siber Vatan Programı Siber Güvenlik Eğitimi İş Birliği Protokolü imzalandı.

Kastamonu Üniversitesi ile Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA), siber güvenlik eğitimi için iş birliğinde bulunacak. Bu çerçevede Kastamonu Üniversitesi rektörlük makamında iş birliği protokolü gerçekleştirildi. Gerçekleşen törende iş birliği protokolü, KUZKA Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç ve Rektör Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal tarafından imzalandı. Protokolle birlikte, siber güvenlik konusunda yetkin uzmanlar yetiştirilmesi ve dijital güvenlik farkındalığının artırılması hedefleniyor.

Protokol, Kastamonu Üniversitesi bünyesindeki öğrencilerin siber güvenlik alanında eğitim alarak kariyerlerini bu yönde geliştirmelerini amaçlıyor. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı, Türkiye Siber Vatan Programı kapsamında öğrencilerin eğitim süreçlerinin planlanması ve uygulanmasına yönelik desteğini sunacak.

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, protokolün imzalanmasının ardından yaptığı açıklamada, siber güvenliğin günümüz dünyasında stratejik bir öneme sahip olduğunu belirterek, bu iş birliği sayesinde Kastamonu Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrencilerin siber güvenlik alanında donanımlı bir şekilde yetişmelerine katkı sağlanacağını ifade etti.

Ayrıca Rektör Topal, KUZKA ile gerçekleştirilen iş birliğinin, bölgenin gelişimine ve ülkenin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetişmesine önemli bir destek sunacağını belirtti.

KUZKA Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç ise, Türkiye Siber Vatan Programı’nın ulusal ölçekte önemli bir girişim olduğunu vurguladı.

Genç, bu protokol ile Kastamonu Üniversitesi öğrencilerine yönelik eğitim faaliyetlerini başlatmaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek, gelecekte siber güvenlik alanında ihtiyaç duyulan uzmanları birlikte yetiştireceklerini belirtti.

Protokol kapsamında Kastamonu Üniversitesi öğrencilerine yönelik siber güvenlik eğitimleri, hem çevrimiçi hem de yüz yüze olarak gerçekleştirilecek. Eğitimlerde başarılı olan öğrenciler, staj programlarına dahil edilerek sektörle buluşturulacak.