Kastamonu Üniversitesi tarafından hayata geçirilen “Sıcak Bir Kalp Serin Bir Sınıf: Deprem Sonrası İçin El Ele” sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde, depremden etkilenen Hatay’daki bir okulda sınıf yeniden dizayn edildi.

Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü öğretim elemanı Araştırma Görevlisi Dr. Sofya Cihan Canbolat öncülüğünde yürütülen “Sıcak Bir Kalp Serin Bir Sınıf: Deprem Sonrası İçin El Ele” sosyal sorumluluk projesi, depremden etkilenen bölgelerdeki eğitim şartlarını iyileştirme amacıyla hayata geçirildi. Proje, Hatay’ın Antakya ilçesi Defne Mahallesi’nde bulunan Döver İlkokulu ve Ortaokulu’na destek sağlayarak başarıyla tamamlandı.

Proje kapsamında, okulun sınıflarına toplamda üç adet ısıtma ve soğutma özellikli klima temin edilerek montajları gerçekleştirildi. Bu klimalar sayesinde öğrenciler hem kış aylarında sıcak hem de yaz aylarında serin bir öğrenim ortamına kavuşmuş oldu.

Okul müdürüden teşekkür mesajı

Döver İlkokulu ve Ortaokulu Müdürü Cihan Mansuroğlu, projeye dair duygularını bir video mesajıyla ifade etti. Mansuroğlu, “Bu proje sayesinde çocuklarımızın eğitim şartları iyileşti. Böylesine anlamlı bir desteği asla unutmayacağız” sözleriyle, proje yürütücüsü Araştırma Görevlisi Dr. Sofya Cihan Canbolat’a ve bağışçılara teşekkürlerini iletti.

Proje hakkında görüşlerini paylaşan Araştırma Görevlisi Dr. Sofya Cihan Canbolat, “Sıcak bir kalpten doğan bu proje, yalnızca fiziki ihtiyaçları karşılamakla kalmadı; aynı zamanda umut, dayanışma ve birlikte başarma duygusunu da beraberinde getirdi. Tüm destekçilere minnettarız” diye konuştu.

Proje, hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin yaşam kalitesini artırarak eğitim süreçlerine doğrudan katkı sağladı. Daha sağlıklı ve konforlu bir sınıf ortamına kavuşan öğrenciler, eğitimlerine daha iyi şartlarda devam etme şansı elde etti.

Proje ekibi, bu dayanışmanın ileride daha fazla ihtiyaç sahibi bölgelere ulaşması için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.