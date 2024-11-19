Kastamonu Üniversitesi Daday Nafi ve Ümit Çeri Meslek Yüksekokulu (MYO) Aşçılık Programı öğrencileri, Antalya’da düzenlenen GASTROANTALYA: Uluslararası Gastronomi ve Miksoloji Yıldızları Buluşması’nda büyük bir başarıya imza attı.

Bu yıl 40 ülkeden 4 binden fazla katılımcının yer aldığı GASTROANTALYA: Uluslararası Gastronomi ve Miksoloji Yıldızları Buluşması’nda, Kastamonu Üniversitesi öğrencileri, büyük başarı elde etti. 3 yıldır düzenli olarak katıldığı GASTROANTALYA’da bu yıl da başarı çıtasını yükselten Kastamonu Üniversitesi, yarışmanın ilk gününde 7 tabakla madalya kazandı. İkinci gün ise makarna kategorisinde yarışan 2 tabak, Altın Madalya ile ödüllendirildi. Kastamonu Üniversitesi öğrencileri toplamda 4 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, elde edilen başarıları kutlayarak öğrencilerin madalyaların Kastamonu Üniversitesi’ne kazandırılmasından duyduğu gururu dile getirdi. Ayrıca, geçen yılki başarılarını sürdüren öğrencilerin akademik çalışmalarına katkı sağlayan öğretim elemanlarını da tebrik etti. Rektörümüz, başarıların artarak devam etmesi temennisinde bulunarak, yarışmada destek olan tüm paydaşlara teşekkürlerini sundu.