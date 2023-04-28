Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Ömer Küçük, İl Koordinasyon Kurulunda yaptığı bilgilendirmede, “Bugüne kadar aktarılan para 39 buçuk milyon TL. 17 milyon TL’si bu yıl aktarıldı. Bu para tamamen üniversitenin sağladığı performansa göre, 2023 yılı yatırım programına göre ihtisas üniversiteleri arasında en fazla bütçe aktarılan üniversite Kastamonu Üniversitesi oldu” dedi.

Kastamonu İl Koordinasyon Kurulu’nun 2023 yılı 2’nci toplantısı, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıya başkanlık yapan Vali Vekili Ahmet Atılkan, il genelinde toplam 346 yatırım olduğunu belirterek, “Bu işlerin toplam bedeli 62 milyar 801 milyon 219 bin TL’dir. Yıl ödeneği 2 milyar 996 bin TL, şu ana kadar harcanan tutar 605 milyon 523 bin TL’dir” dedi.

“Depremin ilk anından itibaren afetin yaralarını sarmaya çalışıyoruz”

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkez üslü yaşanan depremlere değinen Vali Vekili Atılgan, “50 binin üzerinde vatandaşımızı kaybettik. Şehirlerimizin büyük bölümü yıkıldı. Depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, kalanlara sabır diliyorum. Millet olarak depremin ilk anından itibaren bir olarak afetin yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Kastamonu Valiliği olarak tüm kurumlarımızı ile birlikte afetin ilk gününde çadırlarımızı yola çıkardık. Çok sayıda araç ve gereci bölgeye sevk ettik. Bölgede şu ana kadar 5 binin üzerinde personel görevlendirdik. Vatandaşların ayni ve nakdi yardımlarını bölgeye ulaştırdık. Velhasıl tüm imkanlarımızı bölgeye sevk ettik. Sayın valimizde yaklaşık 1 aydır bölgede görev yapıyor” diye konuştu.

Kastamonu’daki yatırımlar hakkında da bilgi veren Altılkan, “İlimiz genelinde 346 yatırım bulunmaktadır. Bunların 114 tanesi proje aşamasında, 22’si ihale aşamasında, devam eden 202 işimiz bulunmakta, bitmiş olan 8 adet projemiz bulunmaktadır. Bu işlerin toplam bedeli 62 milyar 801 milyon 219 bin TL’dir. Yıl ödeneği 2 milyar 996 bin TL, şu ana kadar harcanan tutar 605 milyon 523 bin TL’dir” ifadelerini kullandı.

“Fahiş fiyatlarla ilgili yasal mevzuatları da işletmek lazım”

Fahiş fiyatlarla ilgili yasal mevzuatları da işletmeye konulması gerektiğini belirten Vali Vekili Atılkan, kamu kurumları tarafından ihale edilen işletme yerlerindeki fahiş fiyatlarına değinerek, “Kamu kurumlarının belirli mal ve hizmetlerle ilgili ihaleye şart konulabileceği kanaatindeyim. Fiyatların kanuna dayanılarak, fiyatlara yönelik şartnameler konulabilir. Bizim birinci öncelliğimiz insanlara hizmet etmek olması lazım. İhaleye girecek olan firmalarda buna göre ihaleye girsin ve ona göre fiyat versin. Ayrıca fahiş fiyatlarla ilgili yasal mevzuatları da işletmek lazım. Bu ülkede kanayan bir yara. Hepinizden istirhamım bu konuda hassasiyet göstermeleridir. Bu ülkenin güzelliklerinden, bu ülkenin orta sınıf gelirli vatandaşlarımızın rahat yararlanabilmesi lazım. Maalesef yararlanamıyoruz. Böyle bir sıkıntı var” şeklinde konuştu.

“Saraçlar Mahallesi kapalı garaj ve yaşam alanı projesi yüzde 70 tamamlandı”

Yatırımlar hakkında bilgilendirmede bulunan Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu ise, “Saraçlar Mahallesi Kapalı Garaj ve Yaşam Alanı Projesi’nde bu yıl tamamlamayı hedefliyoruz. Şu anda yüzde 70’i geçmiş durumda. Kuzeykent Mahallesi İtfaiye Binası yapımında bu yıl bitirmeyi hedefliyoruz. Onun da gerçekleşme oranı yüzde 72’lerde. İnönü Mahallesi Kapalı Garaj ve Yaşam Alanı Projesi’ni de bu yıl bitireceğiz. Bunda da yüzde 40’larda bir gerçekleşme sağlandı. Kültür Merkezi projemizi de ihale edeceğiz. Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde de kapalı pazar yerimizi de ihale ettik. Engelsiz Yaşam Merkezimizin ve Huzurevi projelerimizde bitmek üzere. Çevre düzenlemeleri yapılıyor. Bunlar da hemen hemen bitmiş projeler” dedi.

“2023 yılı içerisinde toplam 10 adet yatırım projemiz var”

2023 yılı içerisinde toplam 10 yatırımın olduğunu söyleyen Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Ömer Küçük de üniversitenin 2023 yılı ilk çeyreğinde yapılan yatırımlar ilgili bilgilendirmede bulunarak, “Üniversitemiz, 944 akademik personeli ve 27 binin üzerinde öğrencisi toplamda bin 699 personeliyle eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürüyor. 2023 yılı içerisinde toplam 10 adet yatırım projemiz var. Bunlardan 6’sı yeni, 4’ü de devam eden proje kapsamında. İlgili sektörlere bu projelerin dağılımı yansıdığını görüyoruz. Toplam proje tutarımız, 1 milyar 83 milyon TL. 2023 yılı içerisinde başlangıç ödeneği 195 milyon TL olarak aktarımlarla beraber 2023 yılı toplam ödeneğimiz, 209 milyon TL üzerinde. Birinci dönem sonuna kadar yapılan harcama tutarımız, 3.1 milyon TL civarında ve sektörel bazda bunların dağılımlarını görmekteyiz. Diş Hekimliği Uygulama Hastanesi ve Fakültesi projesi Bakanlığımızla beraber görüşmelere başlandı. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Sağlık adası üzerinde uygun yerde bunun çalışmaları yürütülecek. Derslik ve merkezi birimler projemiz 2023 yılı başlangıç ödeneğimiz, 50 milyon TL. Bununla ilgili yine eski Kastamonu MYO, deprem verilerine göre yıkılması gerekiyordu. Şuanda orada çalışmalar devam ediyor. İhsangazi ve Çatalzeytin MYO binalarının yapımıyla ilgili de 2023 yılı yatırım programını hibe olarak alınmış ve Cumhurbaşkanlığı ve ilgili Bakanlıklara da Rektörlüğümüz düzeyinde görüşmeler sürüyor. Kastamonu MYO’nun projesi inşaat aşaması devam ediyor” dedi.

“Bugüne kadar 646 proje toplam 60 milyon TL’lik ödenekle dış kaynaklı olarak bütçesine kazandırdık”

Kastamonu Üniversitesi’ndeki akademik çalışmaların önemine değinen Küçük, “Üniversitemiz elektronik bilgi sistemini kullanıyordu ama birbirine entegre 20’nin üzerinde modülü hayata geçirdik. İlk ödemesini de bu yıl gerçekleştireceğiz. Bu sistem tamamen yerli ve birbirine entegre olan Cumhurbaşkanlığı strateji bütçe başkanlığı tarafından da desteklenen ve fonlanan bir sistem. Şu anda 20’nin üzerinde üniversite bu sistemi kullanıyor. Üniversitelerin olmazsa olmaz çalışmalarından bir tanesi de yayın alım çalışmaları. Bu noktada 5 milyon TL’lik bir ödeneğimiz var. Hem basılı hem de online veri tabanı noktasında sürekli olarak yapılan çalışmalar bu dönemde de yapılıyor. Bu dönemde üniversite olarak bunun meyvelerini de alıyoruz. Hem TÜBİTAK hem uluslararası proje noktasında akademisyenlerimiz ve öğrencilerimizin başarısı ulusal basında da yer alıyor. Geçen dönemki TÜBİTAK öğrenci projelerinde Türkiye 4’ncüsü oldu Kastamonu Üniversitesi. Patent noktasında da bugün 15.00-17.00 arasında canlı yayında açıklanacak. Geçen sene de 19’ncu sırada yer aldık üniversite olarak. Tüm bunların gerekçesi de kütüphanede sağladığımız bilimsel altyapı ve araştırma geliştirme alt yapısı. İhtisas Üniversitesi olan 22 üniversite arasında da Kastamonu üniversitesi patent müracaatında Türkiye’de birinci oldu. Sadece devletin verdiği yatırımlar değil dış kaynaklı projelere de yöneldik. Bugüne kadar 646 proje toplam 60 milyon TL’lik ödenekle üniversitemizin dış kaynaklı olarak bütçesine kazandırdık. Bu yıl da bir buçuk milyon Euro’luk bir müracaatımız oldu, dış kaynaklı bir projeye. Onun da neticesi Eylül ayı içinde açıklanacak” diye konuştu.

Uygulama ve araştırma hastanesi için gönderilen ödeneğin bir kısmının Diş Hekimliği Fakültesi için ayrılacağını kaydeden Küçük, “Uygulama ve araştırma hastanesi için Cumhurbaşkanı’yla gerekli görüşmeler yapıldı. Ödeneğin bir miktarı Diş Hekimliği Fakültesine, bir miktarı da devam eden MYO binası için aktarıldı. 2 bin TL açık kalması dolayısıyla bırakıldı. Önümüzdeki yıllarda onunla ilgili gerekli çalışmalar yapılacak. Diş Hekimliği hastanesi Fakültesiyle ilgili projesi ve inşaat işlemleri olacak. Şu anda aktarılan ödenekle beraber toplam ödeneğimiz 50 milyon TL” şeklinde konuştu.

"İhtisas üniversiteleri arasında en fazla bütçe ayrılan üniversite, Kastamonu Üniversitesi oldu"

Kastamonu Üniversitesi’nin en fazla ödenek alan ihtisas üniversiteleri arasında olduğunu kaydeden Küçük, “Üniversitemiz 22 ihtisas üniversitesinden bir tanesi. Ormancılık ve tabiat turizmi açısından ihtisas üniversitesiyiz. Bu vesileyle Aralık ayında YÖK Başkanımız ve 22 üniversitenin Rektörü sorumlu rektör yardımcıları, strateji başkanlığı temsilcilerinin katıldığı ev sahipliğimizde bir toplantı yapmıştık. Bugüne kadar aktarılan para 39 buçuk milyon TL. 17 milyon TL’si bu yıl aktarıldı. Bu para tamamen üniversitenin sağladığı performansa göre, 2023 yılı yatırım programına göre ihtisas üniversiteleri arasında en fazla bütçe aktarılan üniversite Kastamonu Üniversitesi oldu. Bu konuda tüm kurumlarımızla işbirliği içerisinde olmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.