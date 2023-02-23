Kastamonu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinden oluşan ekip, deprem bölgesindeki çalışmalarını tamamladıktan sonra Kastamonu’ya dönüş yaptı.

Kastamonu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinden oluşan ekip, deprem bölgesindeki çalışmalarını tamamladıktan sonra Kastamonu’ya dönüş yaptı.

Kastamonu Üniversitesi’nin yardım malzemeleriyle birlikte destek amacıyla deprem bölgesine gönderdiği Kastamonu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilgehan Baydil liderliğindeki öğretim elemanları, idari personel ile öğrencilerden oluşan gönüllü ekip, deprem bölgesinde çalışmalarını tamamladı.

Kastamonu Üniversitesi, 6 Şubat’ta meydana gelen büyük deprem felaketinin ardından Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ile iletişime geçerek deprem bölgesindeki yardım çalışmalarına katıldı.

Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilgehan Baydil liderliğindeki ekip, Hatay’da Kriz Koordinasyon Merkezi tarafından Hassa ilçesinde arama kurtarma faaliyetlerine katılmak üzere görevlendirildi. Ekip, burada doğum yapan bir kadının hastaneye yetiştirilmesine yardımcı oldu.

Ekip ayrıca deprem bölgesinde yardım malzemeleri dağıtarak, çadırlar kurdu ve diğer ihtiyaçları karşılamak için de çalışmalar yürüttü. Yardım tırlarının boşaltılması ve tasniflenmesi de dahil olmak üzere, Türkiye ve dünyanın her yerinden gelen yardımların sınıflandırılması için çalışan ekip, 14 Şubat’ta dönüş yolculuğuna başladı.

Hatay’da meydana gelen deprem felaketinde arama kurtarma çalışmalarına katılan Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Ekip Lideri Prof. Dr. Bilgehan Baydil, iki küçük yavrusuna sarılarak vefat eden ve üçünü aynı tabuta koymak zorunda kaldıkları bir aile, enkazda bulduğu bir patiği koklayarak ağlayan baba ve yardım için gönderilen plastik bir poşetteki 3 paket bisküvi ile 200 gram kuru üzüm anılarının kendisini çok etkilediğini belirtti.

Hatay’da tamamen yıkılan ve kısmen ayakta kalan bina sayısının 8 bin 500 civarında olduğunu ve şehrin yerle bir olduğunu ifade eden Baydil, afetin geniş bir coğrafyayı etkilediğini ancak devletin tüm imkanlarıyla bölgeye müdahale ettiğini söyledi.

Baydil, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının, aynı zamanda halkın deprem konusunda bilinçlendirilmesi gerektiğini ve arama kurtarma eğitimlerinin tüm kamu kurum kuruluşlarına verilerek ekipler oluşturulmasının mecburi hale getirilmesi gerektiğini vurgulayarak, devletimizin gerekli tedbirleri ve çalışmaları yürüteceğine olan inançlarını belirtti.

Prof. Dr. Baydil, böyle gurur verici bir görevi kendilerine layık görmelerinden ötürü Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal’a teşekkür ederek, ekibinde yer alan tüm akademik ve idari personele ve öğrencilere teşekkürlerini iletti ve ekip olarak tekrar verilecek bir göreve hazır her zaman olduklarını belirtti.