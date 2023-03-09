Kastamonu Üniversitesi, depremzede vatandaşlar için başlattığı yardam kampanyasını sürdürüyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan ilçesi olan ve 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerin ardından depremzede vatandaşlara yardımlar devam ediyor. Asrın felaketinin yaşandığı depremlerin ardından depremden zarar gören ve deprem bölgesinden Kastamonu’ya gelen vatandaşlara Kastamonu Üniversitesi yardım elini uzattı. Kastamonu’ya gelen depremzedelere Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal’ın öncülüğünde ayni yardım kampanyası başlatıldı. Kastamonu Üniversitesi olarak deprem bölgesinde zarar gören ve Kastamonu’da ikamet edecek vatandaşların yeni yaşama başlamaları için destek olmayı hedefleyen kampanyada depremzedelerin ihtiyaçları için ayni yardım yapılmaya devam ediyor.

Kastamonu Üniversitesi akademik ve idari personelinden gelen kullanılmamış kıyafetler, perde, battaniye benzeri eşyalar üniversitenin yardım için tahsis edilen Kastamonu Üniversitesi Merkez Kütüphanesi deposunda toplanıyor.

Ayrıca depremzedelerin ihtiyacı olan yatak, buzdolabı, çamaşır makinesi, çekyat gibi temel ev eşyaları, Kastamonu Üniversitesinin koordinasyonu ile doğrudan depremzedelerin evlerine naklediliyor.

Kastamonu Üniversitesi personelinin büyük ilgi gösterdiği kampanyada gelen yardımlar, gönüllü personeller tarafından kategorize edilerek, ihtiyacı tespit edilen depremzedelerin adreslerine teslim ediliyor.

Yardımlarla ilgili açıklamada bulunan Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topel, zor zamanlarda birliğin önemli olduğunu belirterek, Kastamonu Üniversitesi olarak deprem bölgesine yardımlar gönderdiklerini ve bu yardımların Kastamonu’ya gelen depremzedeler için de devam edeceğini söyledi.

Ayrıca, deprem bölgesinden gelen vatandaşların kendileri için birer kardeş olduklarını ve onlara da ellerinden gelen desteği vereceklerini ifade eden Rektör Topal, tüm akademik ve idari personele devam eden yardım kampanyasına katkılarından dolayı teşekkür etti.

Kastamonu Üniversitesinin ayni yardımların toplandığı yardım kampanyası halen devam ediyor.