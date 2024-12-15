Kastamonu Üniversitesi UI GreenMetric 2024 Dünya Sıralamasında bin 477 üniversite arasında 321. sırada yer aldı.

Uluslararası arenada yükseköğretim kurumlarını çevreye duyarlılık ve sürdürülebilirlik alanlarında değerlendiren UI GreenMetric (Yeşil Ölçüm) Dünya Sıralaması 2024 açıklandı. Türkiye’de Ormancılık ve Tabiat Turizmi sahasında ihtisaslaşan ve çevrenin korunmasına yönelik çalışmalarıyla da kendinden söz ettiren Kastamonu Üniversitesi, UI GreenMetric 2024 Yılı Dünya Üniversiteler sıralamasında bin 477 üniversite arasında 321. sırada yer aldı. Kastamonu Üniversitesi, Türkiye genelinde ise 120 üniversite arasında 33. sırada kendine yer buldu. UI GreenMetric 2024 Dünya Sıralamasında Yapı ve Altyapı, Enerji ve İklim Değişikliği, Su, Atık, Ulaşım ve Eğitim-Araştırma kategorilerinde puanlama yapıldı. Üniversitenin bu kategorilerdeki puanları toplamda dünya sıralamasındaki yerini belirledi.Kastamonu Üniversitesi UI GreenMetric 2024 değerlendirmelerinde, Eğitim-Araştırma Alanı kategorisinde dünyada 62., Türkiye’de ise 4. sırada yer aldı.

Bu sıralama, üniversitelerin sürdürülebilirlik konusundaki çabaları ve kurumsal iyileştirmelerle ilgili mevcut şart ve politikalar hakkında bilgi sunmayı amaçlıyor. Çalışma, dünya çapındaki üniversitelerden çevrimiçi bir anket aracılığıyla elde edilen verileri temel alıyor. Bu sıralama ile üniversite liderlerinin ve paydaşlarının dikkatini çekerek, küresel iklim değişikliği, temiz enerji, su tasarrufu, atık geri dönüşümü, yeşil ulaşım ve sürdürülebilirlik konularında eğitim ve araştırmalara daha fazla önem verilmesi bekleniyor.

“Çevreye duyarlı projeler geliştirme hedefini sürdüreceğiz”

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, çevre ve sürdürülebilirlik alanında yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ağaçlandırma çalışmaları, enerji ve su tasarrufu, yeşil alanların korunması gibi uygulamaların önemine vurgu yapan Rektörümüz, Kastamonu Üniversitesi’nin çevreye duyarlı projeler geliştirme hedefini sürdüreceğini ifade etti.