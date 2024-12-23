Kastamonu Üniversitesi tarafından besin alerjisi olan çocukların ebeveynlerine yönelik eğitimler verilerek farkındalık oluşturulacak.

Kastamonu Üniversitesi Taşköprü Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Ayşe Özeflanili’nin yürütücülüğünde, “Besin Alerjisi Olan Çocuğa Sahip Ebeveynlere Yüz Yüze ve Sosyal Medya Aracılığı ile Verilen Pender’in Sağlığı Geliştirme Modeline Temellendirilmiş Besin Alerjisiyle Yaşam Eğitiminin Etkisinin Değerlendirilmesi” başlıklı proje, TÜBİTAK/ARDEB 1002-A Hızlı Destek Modülü kapsamında desteklenmeye değer görüldü.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nden Doç. Dr. Sibel Küçük danışmanlığında yürütülecek olan proje ile besin alerjisi olan çocukların ebeveynlerine yönelik olarak hazırlanan eğitimlerle, ebeveynlerin bilgi eksikliklerini gidermeyi ve farkındalıklarını artırmayı amaçlıyor.

Eğitimler, Pender’in Sağlığı Geliştirme Modeli temel alınarak hem yüz yüze hem de sosyal medya aracılığıyla sunulacak. Proje kapsamında, farklı eğitim yöntemlerinin etkisi karşılaştırılacak ve hemşirelik eğitimine yönelik yeni yaklaşımların literatüre kazandırılması hedeflenecek.

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, başta proje yürütücüsü Öğretim Görevlisi Ayşe Özeflanili olmak üzere tüm araştırmacıları tebrik etti.