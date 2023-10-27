Kastamonu Üniversitesi, 2023-2024 URAP Türkiye sıralamasında 188 üniversite arasında 81’inci sıraya yükseldi. Tıp Fakültesi olmayan 101 üniversite arasında yapılan sıralamada ise Kastamonu Üniversitesi 26’ncı sıraya yerleşti.

Kastamonu Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde, 2020-2021 yıllarında eğitim öğretime başlandı. URAP’ın yayımladığı 2023-2024 Türkiye sıralamalarında 5 yıllık veriler kullanıldığından dolayı Kastamonu Üniversitesi, Tıp Fakültesi olmayan üniversiteler arasında değerlendirildi.

Üniversitelerin akademik performansını özetleyen URAP’ın, yayımladığı 2023-2024 Türkiye sıralamalarında öğretim üyesi başına düşen makale, atıf, toplam bilimsel doküman, uluslararası ortak makale, yurt içi ortak makale ile TÜBİTAK’tan alınan proje sayıları ve makale, atıf ve doktora öğrenci oranı gibi göstergelere yer verildi.

URAP Türkiye sıralamasında, 2009 yılından bu yana 9 gösterge kullanılmakta iken geçen yıl 9 göstergeye 6 yeni gösterge eklenerek toplam gösterge sayısı 15’e çıkartıldı. Üniversitelerin akademik performansını özetleyen URAP 2023-2024 Türkiye sıralamasında, Clarivate Analytics/InCites ile YÖK’ün yayımladığı 2018-2022 yılları arasındaki veriler kullanıldı.

Kastamonu Üniversitesi, 2023-2024 URAP Türkiye sıralamasında 8 basamak yükseldi

2022-2023 URAP Türkiye sıralamasında 89’uncu sırada yer alan Kastamonu Üniversitesi, bu yıl yapılan 2023-2024 URAP Türkiye sıralamasında 8 basamak yükselerek 188 üniversite arasında 81’inci sırada yerini aldı.

Tıp Fakültesi olmayan üniversitelerin 2023-2024 URAP Türkiye sıralamasında, Kastamonu Üniversitesi; makale puanı, atıf puanı, bilimsel doküman puanı, doktora puanı, öğretim üyesi/öğrenci puanı, uluslararası iş birliği puanı, yurt içi iş birliği puanı ve TÜBİTAK proje puanı ile 8 kategorinin tümünde geçen yıla göre artış göstererek toplam 621.5 puanla önde gelen yükseköğretim kuruluşlarından birisi olma hedefini sürdürdü.

Kalite standartlarını ve başarı grafiğini yükseltmeyi hedefleyen Kastamonu Üniversitesi’nin, makale puanı 107.84, atıf puanı 118.4, bilimsel doküman puanı 107.18, doktora puanı 85.38, öğretim üyesi /öğrenci puanı 51.94, uluslararası iş birliği puanı 61.4, yurt içi iş birliği puanı 43.29, TÜBİTAK proje puanı 46.7 olarak raporda yer aldı.

"Daha ileriye gitmek ve kalite standartlarımızı daha da yükseltmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Ahmet Hamdi Topal, Kastamonu Üniversitesi’nin 2023-2024 URAP Türkiye sıralamasındaki yükselen grafikten dolayı memnuniyetini ifade ederek, akademik ve idari personele teşekkür etti.

Bu başarının Kastamonu Üniversitesi’nin sürdürülebilir bir kalite anlayışı ve hedef odaklı ölçülebilir, etkin performans yönetimi stratejisinin bir sonucu olduğuna değinen Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Kastamonu Üniversitesi’nin, öğretim üyelerinin yoğun çabaları ve azimleri sayesinde ulusal ve uluslararası sahada tanınmış bir akademik kurum haline geldiğini kaydetti. Rektör Topal, "Bu başarıların elde edilmesinde emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Kastamonu Üniversitesi olarak, daha ileriye gitmek ve kalite standartlarımızı daha da yükseltmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Hem ulusal hem de uluslararası başarıların elde edilmesinde her türlü desteği sağlayan Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve YÖK üyeleri ile TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’a teşekkürlerini ileten Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, bu desteğin Kastamonu Üniversitesi’nin ulusal ve uluslararası alanda tanınmasına büyük katkı sağladığının altını çizdi.