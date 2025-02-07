Kastamonu Üniversitesi’nin ortakları arasında yer aldığı ve 12 ülkeden farklı üniversitelerin bulunduğu METEOR Projesi başladı.

Kastamonu Üniversitesi’nin ortakları arasında yer aldığı ve Ufuk Avrupa (Horizon Europe) programı kapsamında desteklenen Methodologies for Teamworking in Eco-Outwards Research Projesi, (METEOR) Polonya’nın başkenti Varşova’da gerçekleştirilen açılış toplantısıyla başladı.

Polonya’da gerçekleştirilen açılış programına Kastamonu Üniversitesi’ni temsilen proje yürütücüsü Prof. Dr. Selahattin Kaymakçı ve araştırmacı olarak Doç. Dr. Gökhan Kaya katıldı. Toplantıda, projenin kapsamı, uygulanacak metodolojiler ve disiplinler arası iş birliği konuları ele alındı.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve doktora eğitimine yeni bir bakış açısı kazandırmayı amaçlayan METEOR, genç araştırmacılara küresel toplumsal zorlukları ele almak için gerekli becerileri kazandırmayı hedefliyor. Üç yıl sürecek proje kapsamında doktora adayları ve erken kariyer araştırmacıları, ekip çalışması, iletişim, kültürlerarası yetkinlik ve girişimcilik gibi temel çapraz becerilerle donatılacak.

Polonya Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Merkezi (CASE) koordinasyonunda yürütülen proje, Türkiye’nin yanı sıra Polonya, Norveç, Danimarka, Finlandiya, Birleşik Krallık, İtalya, Kıbrıs, İspanya, Avusturya, Gürcistan ve Brezilya’dan üniversiteler, araştırma enstitüleri ve eğitim sağlayıcılarını bir araya getirecek. Katılımcılar, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile uyumlu araştırmalar geliştirerek disiplinler arası iş birliklerini güçlendirecek.

Proje çerçevesinde, son teknoloji çevrimiçi eğitim kaynakları oluşturulacak, akran mentorluk grupları kurulacak ve iki tur yaz okulu düzenlenecek. "Eko-Dışa Dönük" araştırma anlayışını benimseyen METEOR, araştırmaların toplumsal etkisini artırmayı, istihdam edilebilirliği güçlendirmeyi ve araştırmacılar arasında zihinsel refahı teşvik etmeyi amaçlıyor.

Kastamonu Üniversitesi, METEOR projesi ile sürdürülebilir bilimsel araştırmalara katkı sunmayı, kurumsal ve hükümet politikalarına yön verebilecek çıktılar üretmeyi ve küresel akademik iş birliklerini güçlendirmeyi hedefliyor.