Kastamonu Teknokent’in 2025 yılının ilk yönetim kurulu toplantısına başkanlık eden Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, 2025 yılı için belirlenen hedeflerin girişimcilik ekosisteminin gelişmesine ve teknolojik inovasyonların desteklenmesine katkı sağlayacağını söyledi.

Kastamonu Teknokentin 2025 yılının ilk yönetim kurulu toplantısı, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal’ın başkanlığında, yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla Kastamonu Teknokent İdare ve Kuluçka Merkezi binasında gerçekleştirildi. Toplantıya, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Kastamonu Teknokent A.Ş. Genel Müdürü Prof. Dr. Alperen Kaymakcı, İl Genel Meclisi Başkanı Doğan Ünlü, Kastamonu Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Burak Livan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Küçük, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Fındıklıoğlu, iş adamları Hüseyin Avni Üster ve Tuncay Yılmaz katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Kastamonu Teknokent’in bölgesel kalkınmaya katkı sağlayan önemli projelere imza attığını vurgulayarak, 2025 yılı için belirlenen hedeflerin girişimcilik ekosisteminin gelişmesine ve teknolojik inovasyonların desteklenmesine katkı sağlayacağını belirtti.

Rektöre Çiftçi, Kastamonu Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı ve Teknokent Genel Kurul Üyesi Dursun Ergin’in vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Kastamonu Teknokent Genel Müdürü olarak görev yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kasım Yenigün’ün 2024 yılında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürü olarak atanmasını memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Rektör Topal, Yenigün’e görevinde başarılar dileyerek Kastamonu Teknokent’e sağladığı katkılar içinteşekküretti.

Ardından, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Kastamonu Teknokent A.Ş. Genel Müdürü Prof. Dr. Alperen Kaymakcı tarafından 2024 yılında gerçekleştirilen faaliyetler ve 2025 yılı hedefleri konusunda bir sunum yapıldı. Toplantıda, Kastamonu Teknokenti’n 2025 yılının ilk ayında gerçekleştirdiği faaliyetler değerlendirildi. Ayrıca, yıl içinde planlanan projeler, yeni başlayacak girişimler ve mali hedefler gibi konular üzerinde duruldu.

Yönetim Kurulu üyeleri, gelecek dönemdeki stratejiler ve hedefler hakkında görüş alışverişinde bulundu.