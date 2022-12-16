Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal’ın başkanlığında düzenlenen yönetim kurulu toplantısında, Kastamonu Teknokent’in 2023 hedefleri konuşuldu.

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal’ın başkanlığında düzenlenen yönetim kurulu toplantısında, Kastamonu Teknokent’in 2023 hedefleri konuşuldu.

Kastamonu Teknokent yönetim kurulu toplantısı, Kastamonu Teknokent İdare ve Kuluçka Merkezi binasında gerçekleştirildi. Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal’ın başkanlığında yapılan toplantıya, İl Genel Meclisi Başkanı Güray Parçal, Kastamonu Teknokent Genel Müdürü Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Kasım Yenigün, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ömer Küçük ile Yönetim Kurulu Üyeleri, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu ile Av. Tuncay Yılmaz katıldı.

Kastamonu Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Rektör Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal’ın açılış konuşması ile başlayan toplantıda, Genel Müdür Prof. Dr. Kasım Yenigün, Kastamonu Teknokent’in 2022 yılında yaptığı çalışmalar ve faaliyetleri hakkında bilgiler paylaştı. 2022 yılında yapılan çalışmalar ve faaliyetleri içeren sunumların yapıldığı toplantıda, Kastamonu Teknokent’in 2023 yılı hedefleri de gündeme getirildi.