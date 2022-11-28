Kastamonu’nun tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri sosyal medya fenomenlerinden oluşan 5 kişilik ekip tarafından yaklaşık 2 milyon sosyal medya kullanıcısına tanıtıldı.

Kastamonu’nun tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri sosyal medya fenomenlerinden oluşan 5 kişilik ekip tarafından yaklaşık 2 milyon sosyal medya kullanıcısına tanıtıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı tarafından hayata geçirilen İl Tanıtım ve Geliştirme Programı çerçevesinde yürütülen tanıtım çalışmaları devam ediyor. Kastamonu’nun tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerinin etkin olarak tanıtılabilmesi ve bu tanıtım çalışmaları çerçevesinde açılan sosyal medya hesabının daha geniş kitlelere ulaştırılabilmesi için 4 günlük bir organizasyon düzenlendi. Organizasyon çerçevesinde sosyal medyada etkili tanıtım çalışmaları yapan, tek bir paylaşımıyla yüzbinlerce kişiye ulaşabilen, toplamda 2 milyona yakın takipçiye sahip sosyal medya fenomenlerden oluşan 5 kişilik ekip, Kastamonu’yu fotoğrafladı.

4 günlük program dahilinde toplamda 8 ilçede 30’a yakın destinasyon görüldü ve çok sayıda yöresel yemek tadımı yapılarak el sanatı deneyimleri gerçekleştirildi. Program boyunca sosyal medya fenomenleri kendi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla Türkiye’nin dört bir yanında yaşayan milyonlarca kişiye Kastamonu’nun doğal, kültürel, tarihi ve gastronomik değerleri eş zamanlı olarak tanıtıldı.