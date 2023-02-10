Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü personellerince, deprem felaketinden etkilenen vatandaşlara acil ihtiyaçlarını karşılamak üzere düzenlenen yardım kampanyasında ilk etapta toplanan gıda ve hijyen malzemeleriyle bot, kıyafet, battaniye içeren yardım aracı Hatay iline ulaştı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen depremler nedeniyle Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü deprem bölgesine yardımlarını sürdürüyor.

Kastamonulu kadınlar fırınlarını depremzedeler için yaktı

Kastamonulu kadınlar fırınlarını depremzedeler için yaktı

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