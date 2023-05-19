Kastamonu Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi açılış ruhsatını aldı.

Kastamonu Üniversitesi Veteriner Fakültesi, hayvanların sağlıklı bir yaşam sürmesine katkıda bulunmayı ve hayvansal üretimi teşvik etmeyi hedefleyen bir kurum olarak faaliyet göstermeye devam ediyor. Bu hedefleri gerçekleştirmek amacıyla Kastamonu Üniversitesi Veteriner Fakültesi bünyesinde yer alacak olan hayvan hastanesi, açılış ruhsatını aldı.

Kastamonu Üniversitesi Veteriner Fakültesi, hayvan sağlığı alanındaki hizmetlerini genişletmek ve öğrencilere uygulama ortamı sağlamak amacıyla hayvan hastanesi açma girişiminde bulundu. Yapılan başvuru sonucunda Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden açılış ruhsatını alan Hayvan hastanesi, son teknoloji ekipmanlarla donatılmış modern tesisleri ve uzman veteriner hekim kadrosuyla hizmet verecek.

Hastanede, rutin klinik hizmetlerin yanı sıra, birçok teşhise dair imkan ve acil veteriner hizmeti sunmak amacıyla 1 adet merkezi teşhis laboratuvarı, 1 adet ultrasonografi görüntüleme odası, 1 adet radyoloji ünitesi, 1 adet büyük hayvan muayene ve operasyon salonu, 1 adet Küçük hayvan acil müdahale odası, 2 adet küçük hayvan muayene salonu, 2 adet küçük hayvan operasyon salonu, 1 adet küçük hayvan operasyona hazırlık ve anestezi salonu, 1 adet küçük hayvan postoperatif bakım odası, 1 adet personel ve bakıcı odası, 1 adet sterilizasyon odası, 1 adet tecrit odası ile 3 adet veteriner hekim odası bulunuyor.

Hastane, randevu sistemiyle çalışarak hayvan sahiplerinin taleplerini en kısa sürede karşılamayı hedefliyor. Aynı zamanda Veteriner Fakültesi öğrencileri hastanede staj yapabilecek ve gerçek hayat senaryolarında uygulamalı eğitimlerini tamamlayabilecekler. Bu sayede öğrenciler, teorik bilgilerini pratikte uygulama fırsatı bulacak ve mesleki yetkinliklerini artacak.

Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgür Kaynar, hayvan hastanesinin ruhsat almasıyla ilgili yaptığı açıklamada, Kastamonu Üniversitesi Veteriner Fakültesi olarak hayvan sağlığı ve refahını geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti. Kaynar, hayvanseverlere en iyi sağlık hizmetini sunmayı ve veterinerlik öğrencilerinin pratik becerilerini geliştirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Kastamonu Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi’nin açılış ruhsatını almasıyla ilgili yaptığı açıklamada, Kastamonu Üniversitesi’nin hayvan sağlığı ve refahına verdiği önemin göstergesi olduğunu ifade etti.

Hayvan hastanesi projesinin üniversite vizyonu hedefiyle hayata geçirildiğini ve birçok akademik ve idari birimin yoğun bir çalışma yürüttüğünü belirten Rektör Topal, hastanenin hayvan sağlığına ve refahına yönelik hizmetlerin ilerletilmesi ve bölgede örnek bir sağlık kuruluşu olma amacını taşıdığını belirtti. Rektör Topal, aynı zamanda veterinerlik öğrencilerine uygulamalı eğitim imkanı sunacağını ve hayvan sahiplerine modern ve etkili sağlık hizmetleri sunacağını aktardı.

Toplum hizmetinde öncü bir rol üstlenen üniversite olarak hayvanların sağlıklı bir yaşam sürmesine katkıda bulunmayı sürdüreceklerini belirten Rektör Topal, Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi’nin bu önemli adımı temsil ettiğini dile getirdi. Bu vesileyle, hayvanların sağlık ve refahına yönelik çalışmaların artarak devam edeceğini belirten Rektör Topal, emeği geçen herkese teşekkür ederek, öğrenci ve personelden hastane çalışmalarını desteklemelerini ve hedeflere ulaşmada yardımcı olmalarını beklediğini vurguladı.