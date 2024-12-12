Kastamonu Güney Karadeniz Jeoparkı, ulusal jeoparklar ağına dahil olma hedefi doğrultusunda önemli bir projeye daha imza attı. Bölgenin doğal ve kültürel zenginliklerini daha geniş kitlelere tanıtmayı amaçlayan Gezici Ziyaretçi Tanıtım Merkezi, yeni sezonda aktif olarak faaliyetlerine başlayacak.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı’nın (KUZKA), Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen Kastamonu’da Doğa Turizminin Geliştirilmesi Projesi’ne sağladığı destekle hayata geçirilen yenilikçi tanıtım merkezi, Kastamonu’nun eşsiz fauna ve florasıyla birlikte jeolojik oluşumlarını tanıtmayı hedefliyor. Gezici Ziyaretçi Merkezi, Kastamonu’nun dört bir yanında gerçekleştireceği etkinlikler ve gezici turlarla, doğaseverlere ve bölge halkına Kastamonu’nun doğasını daha yakından tanıma fırsatı sunacak. Tanıtım merkezinde, farklı kuş türlerinden, Valla Kanyonu, Horma Kanyonu ve Hacıveli Kayalıkları gibi dikkat çekici jeolojik oluşumlara kadar pek çok bilgi, görseller eşliğinde ziyaretçilere aktarılarak bölgenin biyolojik ve jeolojik çeşitliliği gözler önüne seriliyor.

Jeopark bölge için büyük önem taşıyor

Jeopark, sadece doğal zenginliklerin korunması ve tanıtılması açısından değil, aynı zamanda bölgenin ekonomik ve turistik gelişimi için de büyük bir öneme sahip. Kastamonu Güney Karadeniz Jeoparkı, yerel ekonomiye katkı sağlarken, bölgenin ulusal ve uluslararası düzeyde tanınırlığını artırmayı hedefliyor. Gezici Ziyaretçi Merkezi ise bu hedefe ulaşmada önemli bir araç olarak konumlanıyor. Bu yeni adım, Kastamonu’nun doğal mirasının herkes için erişilebilir olmasını ve bölgenin eşsiz zenginliklerini tanıtarak daha geniş kitlelere ulaştırılmasına imkan sağlıyor.

Doğanın büyüleyici hikayeleriyle ziyaretçiyi buluşturan Gezici Ziyaretçi Merkezi’nin kapıları, 2025 sezonunda Kastamonu’yu keşfetmek isteyen herkese açık olacak.