Kastamonu’da, 4 Mayıs 2011 tarihinde terör örgütü mensuplarınca düzenlenen silahlı saldırıda şehit düşen Polis Memuru Recep Şahin, Samsun’un Havza içesindeki mezarı başında dualarla anıldı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Sosyal Hizmetler ve Sağlık Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen program ile 4 Mayıs 2011’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konvoyuna Kastamonu’da terör örgütü mensuplarınca düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan Polis Memuru Recep Şahin, şahadetinin seneyi devriyesinde annesi Aynur, babası Nuri Şahin’i evlerinde ziyaret düzenlendi.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Şube Müdürü Beyhan Gürbüz, Sosyal Hizmetler ve Sağlık Şube Müdürlüğü personeli ev ziyaretlerinin ardından anne Aynur ve Şahin ailesi ile Şehit Recep Şahin’in ilçe mezarlığında bulunan mezarına geçerek Kur’an-ı Kerim okundu ve şehitler için dualar edildi.

Şube Müdürü Beyhan Gürbüz, “Her zaman şehit Şahin’in ailesinin yanındayız. Kahraman bir mesai arkadaşımızın hatırasının yaşatmak için düzenlenen program ile şehidimizin ailesini ziyaret ettik. Onun bizlere emaneti olan sizlerin her zaman başımızın üstünde yeri var. Recep kardeşimize ve tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

Ziyaretlere, Havza Emniyet Müdür Vekili Komiser Mustafa Balcı ve emniyet mensupları da eşlik etti.

Polis Memuru Recep Şahin, 4 Mayıs 2011 tarihinde Kastamonu-Ankara karayolunda bölücü terör örgütü mensuplarınca ekip otosuna düzenlenen bombalı ve silahlı saldırı sonucu şehit olmuş, ekip arkadaşı Polis Memuru Metin Kuş ise yaralanmıştı.