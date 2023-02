EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden Kastamonu Belediyespor Hentbol Takımı, Macar kulübü Györi ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürüyor. Kastamonu Belediyspor Antrenörü İbrahim Belet, takımın kondisyonunda sorun olmadığını, basit atış hataları yüzünden farkın açıldığını kaydetti.

EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden Kastamonu Belediyespor Hentbol Takımı, Macar kulübü Györi ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Kastamonu Belediyespor Hentbol Kulübü’nün Antrenör Claus Mogensen ile yollarını ayırması sonrası takımın başına geçen İbrahim Belet, "Sezon başında Claus Mogensen ile anlaşıldı. Şimdi de karşılıklı anlaşılarak Györ maçı öncesinde ayrıldılar. Sezon sonuna kadar takımın başında olacağız. Sezon sonuna kadar oynayacağımız Türkiye Kupası, Şampiyonlar Ligi maçları ve ligde ben takımın başında olacağım. Rutin çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Hızımızı kesmedik yine bugüne olduğu gibi bundan sonraki müsabakaların tamamında yine puan ve puanlar almak için sahaya çıkacağız. Sporcular daha önce olduğu gibi yine yüreklerini ortaya koyacak. Ben de takıma elimden geldiğince destek olmaya gayret edeceğim. Takıma iyi bir liderlik yapmaya çalışacağım. Bugüne kadar Şampiyonlar Ligi’nde 1 galibiyet, 1 beraberlik aldık. İki maçımız kaldı, bu maçlardan da puanlar çıkartmak için sahada olacağız. Spor bilindiği üzere üç sonuçlu bir müsabaka. Kaybedebiliriz veya beraberlikle de bitebilir ama sahaya çıktığımız zaman herkes terinin son damlasına kadar mücadelesini devam ettirecek ve karakterini sahaya yansıtacaktır" dedi.

"Dönem dönem yapılan basit hatalar ya da atış hataları sonucunda fark açılabiliyor"

Şampiyonlar Ligi’nde çok ciddi rakiplerle oynadıklarını belirten Belet, "Rakiplerimiz çok deneyimli, kadro derinlikleri çok fazla, herhangi bir hata sonrasında 2-3 farkla geriye düşebiliyorsunuz veya aynı şekilde rakip hata yaptığında 2-3 fark ile öne geçebiliyorsunuz. Takımın temposu ya da kondisyonuyla ilgili bir eksiğimiz yok, oyun içerisinde dönem dönem yapılan basit hatalar ya da atış hataları sonucunda fark açılabiliyor. Fark açıldıktan sonra Şampiyonlar Ligi’nde toparlaması zor oluyor. Maçın bazen kırılma anları oluyor, kırılma anları olduktan sonra toparlaması zor oluyor" diye konuştu.

Nurceren Akgün Göktepe: "Györ’e karşı elimizden gelenin en iyisini yapacağız"

Şampiyonlar Ligi’nde istedikleri sonuçları alamadıklarını ifade eden Nurceren Akgün Göktepe ise, "Şampiyonlar Ligi’nde işler pek beklediğimiz gibi gitmedi. Bu açıdan üzgünüz ama yapacak bir şey yok, sporun içerisinde her şey olabiliyor. Son iki haftamız kaldı. Györ, dünyanın en iyi takımlarından bir tanesi olarak kabul ediliyor. İnşallah elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Antrenmanlarımız ciddiyet içerisinde devam ediyor"

Hocanın ayrılması üzerine İbrahim Belet nezaretinde antrenmanların ciddiyet içerisinde devam ettiğini belirten Göktepe, "Hocamız takımdan ayrıldı, İbrahim Belet gözetiminde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kaldığımız yerden herkes görevini en iyi şekilde yapacak. Biraz üzerimizde yorgunluk var. Sürecimiz diğer takımlara göre zor. Neredeyse üç günde bir maç yapıyoruz. Çok yorucu oluyor, bunda da her zaman performansınızı üst seviyede tutamıyorsunuz. İnişler ve çıkışlar oluyor. Öyle bir döneme denk geldi ki Konyaaltı Belediyesi ile oynadığımız karşılaşma. Önümüzde pazar günü oynayacağımız Şampiyonlar Ligi maçı var, bu maça çok sıkı hazırlanıyoruz. Antrenmanlarımız ciddiyet içerisinde devam ediyor. Bunun yanında video gözlemlerine devam ediyoruz. İnşallah elimizden gelenin en iyisini yapıp güzel bir maç çıkartacağız" şeklinde konuştu.

"Her maçın kontrasyonu ayrı oluyor"

Her maçın konsantrasyonunun ayrı olduğunu söyleyen Nurceren Akgün Göktepe, "Şimdiye kadar istenilen sonuca ulaşamadık. Bazı noktalar oluyor, kırılma anları oluyor maçlarda. Bence bu kırılma anlarını çok iyi kullanamadık, çok iyi idare edemediğimizi düşünüyorum. Her yenilgide, sporcuya da takıma da tecrübe oluyor. O yüzden bizler bu yenilgilerden kendimize tecrübeler çıkartarak, inşallah kendimize ders çıkartarak daha güzel sonuçlar almaya gayret edeceğiz. Konsantre, maçtan maça değişen bir konu. Her maçın konsantrasyonu, hazırlığı farklı oluyor. Sporcu açısından düşünürseniz, empati kurarsanız her maçın konsantrasyonu ayrı oluyor. İkinci yarılara bence bizler, biraz daha konsantrasyon eksikliğimiz olabiliyor. Bireysel hatalardan dolayı farklı biraz daha açılabiliyor. Birinci yarıdaki performansımızı ikinci yarıya ne yazık ki yansıtamıyoruz. Bence bu yüzden ikinci yarı bazen oyundan düşebiliyoruz" ifadelerini kullandı.