Kastamonu Belediyesi tarafından hayata geçirilen Kastamonu Eğitim Merkezi Kursları aralıksız devam ediyor.

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu’nun projelerinden biri olan ve 2 Ekim 2021 tarihinde faaliyete geçen Kastamonu Eğitim Merkezi Kursları (KASMEK) aralıksız devam ediyor. 2023-2024 kurs dönemine başlayan KASMEK’i Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, eşi İlknur Vidinlioğlu ile birlikte ziyaret etti.

7’den 70’e herkese hizmet veren KASMEK’te, Bağlama, Bale, Ney, Gitar, Ud, Ardunio, Piyano, Keman, Satranç, Resim, Basketbol, Zeka, Vex, Türkiye Deprem Gerçeği, İdecad, Revit, Autocad, Trimax, Web, Tiyatro, Drama, Ses Eğitimi, Diksiyon, İngilizce, Çocuk Korosu, Pilates, Ofis Programları, Bilgisayar İşletmenliği, 3D Tasarım, Vektörel Tasarım, Halk Oyunları, Temel Pazarlama, Genel Muhasebe, Yapay Zeka, İş Yaşamında Sosyal Medya, Ritim ve Animasyon kursları veriliyor.

Kursiyerler ve çocuklarını kursa getiren ailelerle sohbet eden Başkan Vidinlioğlu, KASMEK’te amacın hasıl olduğunu ifade etti.

Kursiyerlerin verilen hizmetten oldukça memnun olduğu gözlenen ziyarette Başkan Vidinlioğlu’na bol bol teşekkür edildi.

Çocuklarını kursa getiren aileler, “Şehrimize böyle bir hizmet kazandırdığınız için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Burada çok güzel ağırlanıyoruz. Çocuklarımız çok mutlu, bizler çok mutluyuz.” dediler.

2021-2022 ve 2022-2023 kurs dönemlerinde toplam 2543 kursiyere KASMEK’te kurs verildiğini belirten Başkan Vidinlioğlu, “KASMEK ailemizi ziyaret edip buradaki kursiyerlerimiz ve ailelerimiz ile sohbet ettik. 2021 yılında hayata geçirdiğimizde burasıyla ilgili olarak ifade ettiğim şey şuydu, KASMEK’te amaç hasıl oldu. Bu akşam da gördük ki KASMEK hemşehrilerimizin büyük ilgisine nail oluyor. İlgi her geçen gün katlanarak artıyor. 7’den 70’e tüm hemşehrilerimiz bu büyük ailenin bir parçası olarak kurslarımızdan faydalanıyor. KASMEK çok özel bir proje. Bu projeden tüm hemşehrilerimizin faydalanmasını istiyorum. Bizim önceliğimiz her daim insan. İnsan odaklı projelerimizi ortak akıl ile hizmete açtık ve açmaya devam edeceğiz. Üretken belediyecilik anlayışıyla çıktığımız yolda üreterek devam ediyoruz. Bundan dolayı da mutluyuz.

Gerçekleştirdiğimiz ziyarette hem kursiyerlerimizle hem öğretmenlerimizle hem de ailelerimizle sohbet etme imkanını da bulduk. Her birine samimi ve içten sohbetleri için teşekkür ediyorum. Bizler şehrimiz ve hemşehrilerimiz için çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. Geride bıraktığımız iki dönemde toplam 179 kurs açtık. Çalışmalar aralıksız sürüyor. Bizlere gelen talepler doğrultusunda yeni kurslar da açıyoruz. 2023-2024 kurs dönemimizde yaklaşık 1000 kursiyerimiz bulunmakta. Yeni dönemin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.” diye konuştu.