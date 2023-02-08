Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen ve ülkemizi derinden yaralayan deprem afetinin ardından Kastamonu Belediyesi, topladığı yardımları deprem bölgesine gönderdi.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen ve ülkemizi derinden yaralayan deprem afetinin ardından Kastamonu Belediyesi, topladığı yardımları deprem bölgesine gönderdi.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen ve ülkemizi derinden yaralayan deprem afetinin ardından Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, yardım kampanyası başlattıklarını duyurdu. Kısa sürede Kastamonu Belediyesi Sosyal Yardım Market Vakfı’nda toplanan gıda, hijyen ve elektronik eşya yardımları hazırlanan tır ile bölgeye gönderildi.

“Yaraları birlikte saracağız”

Geride bırakılan tüm afetlerde olduğu gibi bugünde yaraların hep birlikte olunarak sarılacağını söyleyen Başkan Vidinlioğlu, “Deprem bölgesinde şehrimizden giden ekiplerimiz hummalı bir çalışma içerisindeler. Depremzedelere destek olmak için hummalı bir çalışma içerisindeler. Bizler de burada Kastamonulular olarak kardeşlerimizi yalnız bırakmamak için çalışıyoruz. El birliğiyle gerekli yardımları göndermeye gayret ediyoruz. Bu çerçevede yardım kampanyamız devam edecek. Hemşehrilerimden deprem bölgesinde ihtiyaç olan malzemeleri Sosyal Market Vakfımıza bırakmalarını rica ediyorum. Yaraları hep birlikte saracağız. Rabbim daha büyük afetlerden milletimizi ve ülkemizi korusun” şeklinde konuştu.