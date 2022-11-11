Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 84. yıldönümünde Kastamonu Belediyesi tarafından mevlid programı gerçekleştirildi.

Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 84. yıldönümünde Kastamonu Belediyesi tarafından mevlid programı gerçekleştirildi.

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 84. yıldönümünde Kastamonu Belediyesi tarafından mevlig programı düzenlendi. Nasrullah Kadı Cami’nde düzenlenen mevlid programında Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler için Mevlid-i Şerif okundu. Programa Kastamonu Valisi Avni Çakır, Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü Ömer Sülün, İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, Kastamonu İl Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanı Albay Mehmet Çelik, Kastamonu İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Zafer Özden, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri ile temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının başkan ve temsilcileri, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Mevlid programının ardından açıklamada bulunan Başkan Vidinlioğlu, “Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete irtihal edişinin 84. yıl dönümünde rahmet, özlem, minnet ve saygıyla yad ediyorum. Bu akşam tertip ettiğimiz mevlid programı ile de hem Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü hem de canlarını vatan toprakları uğruna feda etmiş tüm kahraman evlatlarımızı dualarımızla andık. Rabbim her birinin mekanlarını cennet, kabirlerini nur eylesin. Bizler Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün fikirleriyle aydınlattığı yoldan yürümeye devam edeceğiz. O’nun mirasını korumaya, yükseltmeye ve gelecek nesillere taşımaya tüm gücümüzle gayret edeceğiz” dedi.