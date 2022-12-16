Kastamonu Belediyesi Eğitim Merkezi kursiyerleri tarafından hazırlanan konser, davetlilerin büyük beğenisini topladı. Zaman zaman seyircilerinde eşlik ettiği konserde Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu da şarkı söyledi.

Kastamonu Belediyesi Eğitim Merkezi kursiyerleri tarafından hazırlanan konser, davetlilerin büyük beğenisini topladı. Zaman zaman seyircilerinde eşlik ettiği konserde Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu da şarkı söyledi.

Kastamonu Belediyesi Eğitim Merkezi’nde bir süredir eğitim alan kursiyerler tarafından Kuzeykent Nikah ve Konferans Salonu’nda ücretsiz konser gerçekleştirildi. Kursiyerler, Kastamonu Belediyesi Eğitim Merkezi’nde bir süredir aldıkları eğitimin ardından seyircinin karşısına çıktı. Oturacak yerin kalmadığı salonda kursiyerler, piyano dinletisi, çocuk korosu şarkıları ve 80’ler ile 90’lar pop korosunu seslendirdi. Türk Sanat Müziği dinletisinin gerçekleştirildiği konsere seyircilerde zaman zaman eşlik etti. Konser sırasında Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu da kendisine uzatılan mikrofona şarkı söyledi.

Yaklaşık 2 saat süren ve birbirinden güzel şarkıların seslendirildiği konserin sonunda Başkan Vidinlioğlu, kursiyerlere çiçek takdim ederek sergiledikleri performanstan dolayı teşekkür etti. Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidiniloğlu, bunun bir ekip işi olduğunu belirterek, “Bu akşam kulaklarımızın pasını silen birbirinden değerli kardeşlerime teşekkür ediyorum. Güzel bir nostalji gecesi yaşadık. Benimde çok sevdiğim şarkılar seslendirildi. Geçen gün İstanbul’dan Kastamonu’ya dönüyoruz, biraz da geç saat oldu. Çocuklarda uyumasın arabayı kullanırken diye kapının önüne kadar yol boyu istek parçaları çaldılar. Birlikte söyleye söyleye eve kadar geldik. Daha çok söylenecek şarkılar var o dönemlere ait. İnşallah bizlerde kısa zamanda bu konseri tekrar ederiz. Çünkü artık bünyemizden hem halk müziği hem koro çıktı hem de Türk Sanat Müziği korosu çıktı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Eskiden günümüze gelene kadar bizde değiştik, dünyada değişti. Eskiden kızdığımız şeylere artık belli bir yaşa gelince gülüp geçiyoruz, kızmamayı öğreniyoruz, tahammül etmeyi öğreniyoruz. Bu akşam şehrin birçok noktasından salona geldiler, bir arada bulunduk. Yavrularımız geldi. Birlikte şarkılar söyledik, keşke dünyamızı kirletmesek. Çünkü birbirimizi sevmekten, birbirimize tahammül etmekten başka çaremiz yok. Ben hepinizi çok seviyorum, emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” dedi.