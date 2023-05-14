Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, oyunu ailesi ile birlikte kullandı.

Kastamonu’da Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi için vatandaşlar sandık başına gitmeye devam ediyor. Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu da Kastamonu kent merkezinde bulunan Aytaç Eruz Lisesinde oyunu ailesi ile birlikte kullandı.

Seçimlerin hayırlı olmasını dileyen Başkan Vidinlioğlu, “Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Seçimlerinin Kastamonu’muza, ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Sandıklarda görevli olan kardeşlerimize kolaylıklar diliyorum. Oy kullanan tüm hemşerilerimize de demokrasiye, ülkemize ve milletimize olan bağlılıkları için teşekkür ediyorum” dedi.