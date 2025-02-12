Kastamonu’nun Cide ilçesi ile Bartın ilini birbirine bağlayan karayolunda heyelan meydana geldi. Toprak kayması sebebiyle yol ulaşıma kapandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’nun Cide ilçesi ile Bartın ilini birbirine bağlayan karayolunda Kalafat köyü mevkiinde heyelan meydana geldi. Toprak kayması sebebiyle yol ulaşıma kapandı. Ayrıca heyelanla birlikte büyük bir kaya parçası da yola düştü. Vatandaşların ihbarı sonrasında Karayolları 15. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, karayolunu tekrar ulaşıma açabilmek için çalışma başlattı. Yaklaşık 1 saattir kapalı olan yolda, toprak ve kaya parçalarının temizlenmesi çalışmaları halen devam ederken, çalışmaların tamamlanmasıyla Cide-Bartın karayolu tekrar ulaşıma açılacak.