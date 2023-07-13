Antalya’nın Kaş ilçesindeki, tarihi Lami Bey Camii’nin restorasyonu tamamlandı.

Kalkan Mahallesi’nde Antalya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ile Kaş Belediyesi tarafından aslına uygun restore edilen camiyi, 142 yıl önce hayırsever Lami Ünal yaptırdı. 180 metrekare alana taş ve ahşaptan tek katlı inşa edilen, 200 kişi kapasiteli camiye 1950’lerde ikinci kat eklendi. Osmanlı ve Selçuklu mimarisinin özelliklerini taşıyan yapının restorasyonu geçen yıl başlatıldı. Restorasyonda, kadınlar mahfili girişinde beton duvarın içinde caminin tarihini anlatan ve Osmanlı Türkçesi kullanılan kitabeye ulaşıldı. Kitabenin çözümlenmesiyle caminin 1881’de inşa edildiği, Kalkan’ın ilk camisi olduğu belirlendi. Ayrıca şadırvan üzerinde başka bir kitabeye daha rastlandı.

Restorasyon çerçevesinde yapılan işler

Tarihi mabedin restorasyon çalışmaları bünyesinde su yalıtımı yapılarak, çatı tahtası üstüne Osmanlı tipi kiremit yerleştirildi.

Dış ve iç cephesinin hidrolik kireçle yeni sıvası ve boyası, sedir ahşap kaplamalı çelik yeni minaresi yapıldı.

Elektrik tesisatı yenilenerek, avize ve aplikleri takıldı. Tüm ahşap elemanlarının temizliği, koruyucuları ve tamiri yapılarak, boyandı. Avludaki eski betonarme imam odası ve tuvalet yıkılarak, kadınlar mahfili çıkışına ahşaptan merdiven oluşturuldu. Tesviye edilen avluya yöreye uygun kayrak taşı döşendi. Caminin çevresi taş duvarlarla çevrildi.