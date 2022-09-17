Kaş ilçesinde yüzme eğitimi amacıyla havuz kuruldu. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Kaş Belediyesinin desteği ile kurulan havuzda, “7’den 77’ye Herkes Yüzme Öğreniyor” anlayışıyla yüzme eğitimi verilecek.

Kaş ilçesinde yüzme eğitimi amacıyla havuz kuruldu. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Kaş Belediyesinin desteği ile kurulan havuzda, “7’den 77’ye Herkes Yüzme Öğreniyor” anlayışıyla yüzme eğitimi verilecek.

Havuz, Andifli Mahallesi Gökseki mevkisindeki Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün bahçesinde 242 metrekarelik alan üzerine yapıldı. 16 metre uzunluğunda, 8 metre genişliğinde ve 130 santimetre derinliğindeki açık havuzda 4 kulvar bulunuyor.2 motorlu, 3 devir daim pompalı, yeni otomatik klor ve PH sistemli tasarlanan havuz, “7’den 77’ye Herkes Yüzme Öğreniyor” anlayışıyla hijyen kuralları dahilinde hizmet verecek.