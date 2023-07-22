Antalya Büyükşehir Belediyesi yayla kültürünün yoğun yaşandığı Kaş’ta Yayla Şenlikleri düzenledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, gelenek görenekleri yaşatan yayla şenliklerinin, birlik ve beraberliğe de katkı sunduğunu söyledi. Şenlikte Türk Halk Müziği sanatçısı Sevcan Orhan da muhteşem bir konser verdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Yörük kültürünü yaşatmaya devam ediyor. Bu çerçevede Kaş’ın Gömbe Yaylası’nda Yayla Şenlikleri düzenlendi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, şenlik öncesi Kaş ilçesinde hizmet veren muhtarlarla bir araya geldi. Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, Demre Belediye Başkanı Gülsüm Cengiz, belediye bürokratlarının da hazır bulunduğu muhtar buluşmasında Başkan Böcek, proje ve çalışmalarını anlattı. İlçede yaşanan sorunları muhtarlarla birlikte değerlendiren Başkan Böcek, tüm ihtiyaçların giderileceği sözünü verdi.

Yörük göçü ile başladı

Başkan Böcek, muhtar buluşmasının ardından Yayla Şenlikleri’ne katılmak için Gömbe Yaylası’na geçti. Gömbe Yayla Şenlikleri geleneksel Yörük Göçü ve duası ile başladı. Yörük Göçü ve duasına Başkan Muhittin Böcek ile birlikte Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, Demre Belediye Başkanı Gülsüm Cengiz, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Başkan Böcek, eğlenceli geçen Yörük Göçü’nün gelenek ve göreneklerimizin bir parçası olduğunu belirterek, “Yörük kültürümüzü geleceğimizin teminatı gençlerimizle birlikte yaşıyor ve yaşatıyoruz” dedi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kortej renkli görüntülere sahne oldu. Yayla Şenlikleri’nde geleneksel keşkek ikramı da yapıldı.

Kültürümüzü yansıtıyor

Başkan Muhittin Böcek ve katılımcılar daha sonra etkinlik alanına geçti. Kaşlı vatandaşlar ve Likya Yörükleri tarafından coşkuyla karşılanan Başkan Böcek, halkı selamladı. Kaş Kaymakamı Murat Öztürk, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri, muhtarlar, Yörük dernek temsilcileri ve üyeleri ile birlikte çok sayıda vatandaş konser alanını doldurdu. Başkan Böcek, şenlikte yaptığı konuşmada, yaz aylarında Antalya yaylalarında büyük bir yoğunluk yaşandığını belirterek, “Gömbe’de sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Bu şenlikler hem kültürümüzü yaşatmamıza vesile oluyor hem de birlik ve beraberliğimize katkı sunuyor” dedi.

Birlik beraberliğimiz bozulması

Antalya’nın Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi dünyanın en güzel yeri olduğunu hatırlatan Başkan Muhittin Böcek, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Antalya’mızın her bir karış toprağı çok güzel. Ülkemizin bütün illeri, ilçeleri, sınırları her yeri güzel. Yeter ki bizler yüce Türk milleti olarak bayrağımıza, ezanımıza, Cumhuriyetimize, Ata’mıza, saygı duymaya devam edelim. Sahip çıkmaya devam edelim. Ezanımız susmasın. Hep birlikte aynı azim ve kararlılıkla kimseyi ötekileştirmeden çalışmalarımıza devam edelim. Bir Yörük çocuğu olarak 29 yılık siyasi hayatımda çalmadan, çaldırmadan, halka hizmeti hakka hizmet olarak bilerek bugünlere geldim ve huzurunuzdayım. 4 yıllık süreci tamamlıyoruz. Bu süreçte pandemi yaşadık. Büyük bir yangın yaşadık, sel felaketleri ve 11 ilimizi etkileyen, Türkiye’yi yasa boğan deprem acısını yaşadık. El birliğiyle yardıma koştuk. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Gazipaşa’dan, Kaş’a kadar halkımıza ne söz verdiysek yapmaya çalışıyoruz ve yapmamız gereken projelerimize devam ediyoruz. Gece gündüz demeden bütün ekibimizle, sizlere hizmet etmek boynumun borcudur. Şenliğimize katılan ve düzenlenmesinde emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Böcek konuşmasının ardından tüm Yörük Türkmenleri adına Kaş Yörük Dernek Başkanı Hüseyin Kayır’a plaket takdim etti.

Kaş Yayla Şenlikleri çerçevesinde Merve Kalay, Egemen Balhan, Aslıhan Günay, Burcu Yamaner birbirinden güzel şarkılarıyla müzik ziyafeti sundu. Mc Muhammet Büyüktepe’nin sunumuyla renklenen gecede Dj Ediz Çam da performans sergiledi. Kaş Gömbe Yayla Şenlikleri’ne, Türk Halk Müziği sanatçısı Sevcan Orhan da muhteşem bir konser vererek renk kattı. Sevilen türkülerini şenliğe katılan vatandaşlar için seslendiren Sevcan Orhan, Başkan Böcek’e Yörük kültürüne sunduğu katkıdan dolayı teşekkür etti.