Antalya’nın Kaş ilçesinde düzenlenen mesleki eğitim kursları aralıksız devam ediyor. Kasaba Mahallesinde Kaş Mesleki Eğitim Kursları (KAŞMEK) projesi çerçevesinde seracılık kursu düzenlendi.

Antalya’nın Kaş ilçesinde düzenlenen mesleki eğitim kursları aralıksız devam ediyor. Kasaba Mahallesinde Kaş Mesleki Eğitim Kursları (KAŞMEK) projesi çerçevesinde seracılık kursu düzenlendi.

İlçede Kaş Belediyesi ile Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde mesleki, sanatsal, sosyal ve kültürel, bilgisayar, yabancı dil ve meslek edindirme alanlarında ücretsiz sanat ve meslek kursları açılıyor. Bu doğrultuda Kasaba Mahallesi’nde KAŞMEK projesi bünyesinde seracılık kursu düzenlendi.

Kursta, çiftçilere yönelik seracılık eğitimi verilecek. Kasaba Düğün Salonu’nda Pazartesi ve Salı olmak üzere haftada iki gün verilecek kurs, toplamda 4 ay sürecek. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden üç öğreticinin görev aldığı kursu başarıyla tamamlayanlar, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika alacak.

Bugüne kadar Kasaba, Kınık, Yeşilköy ve Gömbe mahalleleri ile Merkez Çerçiler olmak üzere 5 farklı noktada 28 KAŞMEK kursu açıldı, bunlara 658 kişi katıldı.

Yıl boyunca sürecek KAŞMEK’in bünyesinde İngilizce, emlak danışmanlığı, yüzme, yaş gruplarına göre çocuklara futbol kursları verilecek. Ahşap oymacılık, dikiş nakış, taş bebek kursları ise devam ediyor.

Kurslarla ilgili başvurular, Kaş Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğüne veya 444 07 11 numaralı iletişim hattı aranarak, yapılabilecek.