Kaş Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen peyzaj çalışmasında 4 bin 625 adet bitki dikildi.

Kaş Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen peyzaj çalışmasında 4 bin 625 adet bitki dikildi.

Kaş Belediyesince ilçenin görsel açıdan daha estetik bir görünüme kavuşması için başlatılan peyzaj çalışması tamamlandı.

Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş’ın, talimatları doğrultusunda park ve bahçeler müdürlüğünün koordinasyonunda ekipler tarafından toplamda yaklaşık 4 bin 700 metrekare alanda peyzaj ve bitki dikimi çalışması gerçekleştirildi. Ulutaş, çalışmaları yerinde inceledi. Andifli Mahallesi Bakacak mevkisi ile Seyir Terası arasında yer alan Yeniköy Gökçeören yolu kenarında peyzaj çalışması yapılırken, bu çerçevede 4 bin 625 adet bitki dikildi. Şimşir, Cennet Bambusu, Zeytin, Alacalı Kurtbağrı, Ateş Dikeni, Alev Çalısı, Taflan, Lavanta, Sabin Ardıcı, Mine ve Amerikan Sarmaşığı bitkilerinin kullanıldığı çalışma sonucu, söz konusu alan görsel olarak estetik bir görünüme kavuştu.