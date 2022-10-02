Antalya’nın Kaş ilçesinde çıkan yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Antalya’nın Kaş ilçesinde çıkan yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Yangın, Kaş’a bağlı Sarıbelen Mahallesi Erengediği mevkiinde bulunan makilikte saat 15.00 sıralarında çıktı. Bölgeden dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda arazöz olmak üzere 4 uçak, 3 helikopter sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan karadan müdahalesi devam ediyor.