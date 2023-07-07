Antalya’nın Kaş ilçesinde, turizm ve tarım faaliyetleri için büyük önem taşıyan, Kasaba Sütleğen yol projesi çalışmaları devam ediyor.

Yüklenici firma yetkilisi Selçuk İğde, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Kasaba-Sütleğen yolu temelinin, 2022 yılı aralık ayında atıldığını hatırlattı.

Projenin yerel halk için önemine değinen İğde, “Kaş bölgesinin İç Anadolu’yla bağlantısı ne yazık ki yok. Mevcut hatların bakımları ve ulaşım şartları zor olduğundan bu projeye gerek duyuldu” dedi.

38 kilometre uzunlukta

İğde, söz konusu yol güzergahının 38 kilometre uzunlukta ve 10 metre genişlikte olduğunu belirterek, “Proje çerçevesinde Kasaba çevre yolunda çalışıyoruz. Yaklaşık 3,5 milyon metreküplük toprak hareketimiz var. Bununla mevcut zeminlerdeki yarma ve dolgu işlemlerini yaparak, yol konforunu artıracağız. 5 bin metreküplük beton ve betonarme imalatımız olacak. Kasaba varyantını bu sene bitirmeyi planlıyoruz. Yolun devamında Çeşme Mahallesi’nde heyelan bölgesi yer alıyor. Oradaki çalışmalarımız devam ediyor” diye konuştu.

Güvenli, konforlu ve hızlı ulaşım

“Kasaba-Sütleğen Yolu” projesi tamamlandığında bölgenin gün geçtikçe artan ulaşım talebi karşılanacak. Güvenli ve konforlu ulaşım sağlanacak. Kasaba, Dirgenler bölgesinde seracılığın önemli olduğu konumlarda ulaşım, İç Anadolu’ya, iç pazara daha hızlı ve güzergahta bulunan yaylalara daha kolay olacak. Projenin, 3 yıllık süre içinde bitirilmesinin hedeflendiği belirtildi.