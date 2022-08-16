Kaş Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen Gömbe Yörük Şenliği bünyesinde Yörük Göçü gerçekleştirildi.

Kaş Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen Gömbe Yörük Şenliği bünyesinde Yörük Göçü gerçekleştirildi.

Yörük Göçü, göç duasının okunmasının ardından başladı. Yeşilbarak ile Sıçak alanı arasında yapılan Yörük Göçü yürüyüşüne, Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş’ın ev sahipliğinde AK Parti Antalya Milletvekilleri Atay Uslu ve Mustafa Köse, Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Kadın Kolları İl Başkanı Ayşe Keyik Yılmaz, İlçe Müftüsü Turgut Topaloğlu, AK Parti İlçe Başkanı Okay Bilgin, MHP İlçe Başkanı Cemil Kolak, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının ve Yörük Türkmen Derneklerinin temsilcileri, muhtarlar ile vatandaşlar katıldı.

İki kilometrelik yürüyüşte Yörükler, geleneksel kıyafetleri, koyunlar ve traktörlerle renkli görüntüler oluşturdu. Yörük Göçü yürüyüşü, Sıçak alanında tamamlandı.

Şenlik çerçevesinde keşkek dövüldü, çörek pişirildi, ayran ve kar şerbeti yapıldı. Yerel ozanlar müzik dinletisi sundu. Yörük göçüne katılanlara yemek ikram edildi.

Yörük göçü, halkın yoğun ilgisini ve beğenisini kazandı.

“Yörüklük özel bir kültür”

Şenlikte konuşan Milletvekili Atay Uslu, Yörüklüğün özel bir kültür, Yörük kültürünün diğer kültürlerden daha derin, daha büyük, daha merhametli olduğunu söyledi.

Yörüklüğün her hareketinde muazzam bir kültür bulunduğunu dile getiren Atay Uslu, “Belediye başkanımız bu kültürü yaşatma adına burada çok güzel bir şenlik düzenledi. İnşallah Yörük kültürünün özünü de sözünü de burada göreceğiz. Mutlu Başkana bu kültürü yaşattığı ve yaşatanlara destek verdiği için.çok teşekkür ediyorum. İnşallah Bu kültürün özünde bulunan sevgiyi, merhameti, kardeşliği tüm dünyaya yayacağız” dedi.

Kaymakam Şaban Arda Yazıcı da “Anadolu’nun bu kadim halkına hizmet ettiğimiz için bir arada bulunabildiğimiz için kendimizle gurur duyuyoruz. Bu şenliğin düzenlenmesinde, bu kültürümüzün yaşatılmasında, gençlerimize anlatılmasında bizi bir araya getiren, vesile olan, hizmet eden, emek sarf eden başta Kaş Belediyemiz olmak üzere sivil toplum örgütlerimize, muhtarlarımıza, kıymetli Yörüklerimize şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

“Değerlerimizin yaşanması, gelecek nesillere taşınması hayati önem taşıyor”

Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, yaylalara da bu tür etkinliklerle daha çok hayat vereceklerini belirterek, “Aslımızı unutmayacağız. Neslimizi de inşallah en güzel günlere doğru yürüteceğiz” dedi.

Böyle bir etkinliğin Kaş ilçesinde bir ihtiyaç olduğuna işaret eden Başkan Mutlu Ulutaş, şöyle konuştu: “2019 seçimlerinde birçok kesimle istişarelerde bulunduk ve şunu gördük: İnsan hayatı için ekonomik çark dönmesi lazım. Bunun yanında sosyalleşme, kültürel etkinliklerin devam etmesi, geleneksel faaliyetlerimizin devam etmesi, bizim özümüz olan değerlerimizin hem yaşanması hem de gelecek nesillere taşınması bizim için hayati önem taşıyor. Yörüklerin hayatını bilmek, Yörüklerin hayatının içinde olmak, o havayı teneffüs etmek çok muazzam bir şey. Bugün burada bunu görüyoruz. Yakınlarımızda Yörük obalarımız var. Yörükler buraları yurt edinmiş, Anadolu’dan gelmişler, buraya bayrağı dikmişler. Allah şükürler olsun, bu bayarak dalgalanmaya devam ediyor ve devam edecek.”

“Yaşadığımız coğrafyayı daha ileri noktaya taşımak için çalışıyoruz”

Kendisinin de bir Yörük çocuğu olduğunu dile getiren Ulutaş, " Doğduğumuz, yetiştiğimiz memlekete hizmet etmek için buralardayız. Memleketimize hizmet etmeyi, hemşehrilerimizle beraber hem kültürümüzü yaşatmayı hem geleneklerimizle yaşamayı hem de şehrimizi, yaşadığımız coğrafyayı daha ileri noktaya taşımak için gece gündüz, 7/24 canla başla çalışıyoruz. İnşallah çalışmaya da devam edeceğiz. Gömbe’mizde, 54 mahallemizde hizmetlerimiz devam ediyor. Buradan milletvekillerimize, kaymakamımıza, başta Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu olmak üzere bütün bakanlarımıza şükranlarımı arz ediyorum. Kaş’ta bir hizmet yapılıyorsa başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Milletvekillerimizin, Bakanlarımızın çok büyük katkısı, desteği var. Çalışmalarımızı sürdürürken bu etkinliklerle birliğimizi, beraberliğimizi pekiştirmemiz, sizlerle hem hal olmamız kaynaşmamız zor oldu, iki sene pandemi döneminde bir faaliyet yapamadık. Normalleşmeyle beraber Kaş’ımızın her noktasında sosyal, kültürel ve geleneksel faaliyetlerimize devam ediyoruz. Yörük Göçünü, Yörük Festivalini ilk yapıyoruz. Bundan sonra da bu etkinliklerimiz devam edecek”ifadelerine yer verdi.