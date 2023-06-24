24. Uluslararası Likya Kaş Kültür ve Sanat Festivali’nde geleneksel yemek yarışması kapsamında düzenlenen “7. Geleneksel Kaş Yemek Yarışması”nda kazananlar belirlendi.

Kaş Belediyesi Sosyal Tesisleri Aile Çay Bahçesinde üç dalda gerçekleşen yarışmada, jürinin değerlendirmesi sonucunda “Ana yemek” kategorisinde keşkekli kuzu gerdan ile Musa Gümüş, “meze” kategorisinde deniz otu mezesi ile Gülsüm Sarıca ve “tatlı” kategorisinde limonlu cheescake ile Esra Bardakçı birinci oldu.

Yarışmada yer alan yemekler, program sonunda izleyicilere ikram edildi.Festival, 25 Haziran pazar günü tamamlanacak.