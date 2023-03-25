Kaş Belediyesi’nin Ramazan ayı dolayısıyla düzenlediği geleneksel iftar buluşmaları başladı. Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş’ın da katıldığı iftara, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Bu yıl ilki Kalkan Mahallesi’nde düzenlenen iftar buluşması yoğun katılımla gerçekleşti. Kaş Belediyesi Kalkan Hizmet Birimi önünde kurulan iftar sofralarında oruçlarını açan vatandaşlar, Ramazan ruhunu yaşadı.

Kaş Kaymakamı Murat Öztürk, iftar programında yaptığı konuşmada, “Ramazan ayı mübarek olsun. Allah tuttuğumuz oruçları, yaptığımız ibadetleri kabul eylesin. İçinde bin aydan daha hayırlı kabul edilen Kadir Gecesi’ni barındıran Ramazan’ın maneviyatını idrak etmeyi, hepimize nasip ve müyesser eylesin. Bu etkinliği düzenleyen belediye başkanı ve personeline teşekkür ediyorum” dedi.

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş da ülkede yaşanan Kahramanmaraş merkezli deprem felaketini hatırlatarak, bu sıkıntıları ülke ve millet olarak, birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde hep birlikte aşacaklarını ifade etti.

On bir ayın sultanı Ramazan’ın maneviyat ayı olduğunu belirten Başkan Ulutaş, “Bu mübarek ayın ülkemize, milletimize, Kaş’ımıza hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. 2020 ve 2021 yıllarında pandemi nedeniyle iftar buluşmalarımız olmamıştı. Geçen sene ve bu sene Kalkan’da beraber iftar açıyoruz. Diğer mahallelerimizde de hemşehrilerimizle buluşacağız. Vatandaşlarımızı iftar sofralarına bekliyoruz. Ramazan-ı Şerif’iniz hayırlı, mübarek olsun. Allah sizleri sevdiklerinizle sağlık, huzur ve mutluluk içerisinde daha nice ramazanlara ulaştırsın” diye konuştu.

İftar programına, AK Parti İlçe Başkanı Okay Bilgin, MHP İlçe Başkanı Cemil Kolak, belediye meclis üyeleri ve muhtarlar ile mahalle sakinleri de katıldı.