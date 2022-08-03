Kaş Belediyesi, "Evde Yalnız Değilsiniz" projesi çerçevesinde ihtiyaç sahibi kişilere evde temizlik hizmeti veriyor.

Kaş Belediyesi, "Evde Yalnız Değilsiniz" projesi çerçevesinde ihtiyaç sahibi kişilere evde temizlik hizmeti veriyor.

Sağlık İşleri Müdürlüğü, proje çerçevesinde günlük yaşam faaliyetlerini tek başına sürdüremeyen, evde bakım hizmetine ihtiyaç duyan yaşlı, engelli, kimsesiz ve bakıma muhtaç kişilerin bakımlarını ve yaşadıkları evlerin temizliğini gerçekleştiriyor.

İlçedeki 54 mahallede söz konusu kişilerin taleplerini değerlendiren Sağlık İşleri Müdürlüğü, belirlenen evlerde denetim ve ihtiyaca yönelik inceleme yapıyor. Ardından temizlik ekibi, belirli periyotlarla gittiği evlerde detaylı temizlik çalışması gerçekleştiriyor. Başvurular sonucunda temizlik ekibinin temmuz ayında 10 ev temizliği yaptığı bildirildi.

"Vatandaşımızın yanındayız"

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, sosyal belediyecilik anlayışıyla kişilerin mutluluğu için çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, “Kişisel bakım ve ev temizliğini yapamayan vatandaşların yanındayız, ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Belediyemizin ihtiyaç sahiplerine sağladığı evde temizlik hizmeti devam ediyor” dedi.